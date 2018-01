Amerykańska strategia w Afganistanie zakłada zwiększenie stacjonującego tam kontyngentu o tysiąc dodatkowych doradców wojskowych - podał w czwartek dziennik "The Wall Street Journal". Ma zostać także zwiększona ilość sprzętu wojskowego.

Za sprawą uaktualnionej przez prezydenta USA Donalda Trumpa strategii do Afganistanu zostanie skierowanych 1000 nowych doradców wojskowych wraz z dronami i innym sprzętem wojskowym. Posunięcie to ma do wiosny zwiększyć obecność sił USA w regionie - informuje "WSJ".

Więcej żołnierzy w Afganistanie

Zgodnie z raportem gazety, do Afganistanu zostaną przetransportowane uzbrojone i nieuzbrojone drony, pojazdy, helikoptery, artyleria oraz inny sprzęt wojskowy.

Żołnierze z brygad z bazy wojskowej w Fort Benning w stanie Georgia mogą znaleźć się w Afganistanie nawet już w lutym. Będą doradcami Afgańskich Narodowych Sił Bezpieczeństwa.

W sierpniu 2017 roku prezydent Trump zatwierdził wysłanie do Afganistanu czterech tysięcy dodatkowych żołnierzy amerykańskich.