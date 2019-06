Ciężarówka wojskowa wywróciła się w drodze na ćwiczenia. Nie żyje kadet West Point

Jedna osoba zginęła, a 22 zostały ranne podczas wypadku ciężarówki wojskowej przewożącej kadetów akademii West Point - przekazały władze uczelni. Do zdarzenia doszło w czwartek w stanie Nowy Jork.

Kadeci akademii wojskowej West Point wraz z instruktorami jechali na znajdujący się 13 kilometrów od kampusu poligon Camp Natural Brigde na ćwiczenia.

Ciężarówka, którą kierował jeden z instruktorów, wywróciła się w trakcie jazdy. Jak przyznał rektor akademii gen. Darryl Williams, wywrócenie się tego rodzaju pojazdu nie jest zdarzeniem częstym. - Ale jechali po wertepach, w pagórkowatym terenie. Zależy nam, żeby nauka odbywała się w warunkach realistycznych - tłumaczył generał.

Życiu rannych kadetów nie zagraża niebezpieczeństwo

Władze uczelni nie podały nazwiska kadeta, który zginął. Rannych zostało 20 studentów i dwóch instruktorów. Wśród obrażeń, jakie odnieśli, są otarcia twarzy i połamane kończyny. - Życie żadnego z nich nie jest zagrożone - powiedział gen. Williams.

- Studenci West Pont trenują intensywnie, to część naszego programu. Ta grupa jechała na zajęcia z nawigacji lądowej - mówił rektor. Dodał, że społeczność akademii "myślami i modlitwą" jest z rodzinami zmarłego i rannych.

Trump: przykro jest słyszeć o tym okropnym wypadku

Na wypadek zareagował na Twitterze prezydent Donald Trump.

"Bardzo przykro jest słyszeć o tym okropnym wypadku naszych wspaniałych kadetów z West Point. Opłakujemy stratę jednego z nich i modlimy się za pozostałych rannych. Boże błogosław im wszystkim" - napisał.



So sorry to hear about the terrible accident involving our GREAT West Point Cadets. We mourn the loss of life and pray for the injured. God Bless them ALL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 czerwca 2019





"Ci dzielni kadeci i żołnierze reprezentowali to, co najlepsze w stanie Nowy Jork i to, co najlepsze w naszym kraju. Mamy wobec nich dług wdzięczności" - napisał w oświadczeniu gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo.

Według agencji Reutera, która powołuje się na dane z Pentagonu, w ubiegłym roku podczas szkoleń w warunkach pokojowych zginęło 16 żołnierzy. W tym samym roku w warunkach bojowych poległo 15 amerykańskich wojskowych.

Akademia projektowana przez Kościuszkę

Akademia West Point ma siedzibę w stanie Nowy Jork, nad rzeką Hudson, około 80 km na północ od Nowego Jorku. Jest to najstarsza instytucja wojskowa w Stanach Zjednoczonych. Mieści się w forcie zaprojektowanym przez Tadeusza Kościuszkę w 1778 r.