Mają 48 godzin na wyjazd. USA wyrzucają dwóch wenezuelskich dyplomatów

Foto: Miguel Gutiérrez / PAP / EPA Video: tvn24

Aleksander Doba wstrzymuje rejs. Wróci na morze gdy poprawi...

12.05 | Aleksander Doba wstrzymał samotną wyprawę kajakiem przez Atlantyk z powodu załamania pogody. Gdyby nie wstrzymał rejsu, groziłoby to przewróceniem lub rozbiciem kajaka o brzeg przez wiatr i prądy, które podczas sztormu spychałby go w stronę lądu. Doba zatrzyma się w porcie Barnegat Light w New Jersey - nie opuści kajaka, żeby nie przerywać podróży. Dałem mu rekomendację co do wznowienia podróży w poniedziałek, gdy pogoda się ustabilizuje. Aleksander Doba sam podejmie decyzję - powiedział na antenie TVN24 Jacek Pietraszkiewicz, nawigator wyprawy Aleksandra Doby.

