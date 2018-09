"WSJ": mniej amerykańskich systemów Patriot na Bliskim Wschodzie

Amerykański Departament Obrony wycofa część systemów obrony przeciwrakietowej Patriot z Bliskiego Wschodu, choć Biały Dom przekonuje o rosnącym zagrożeniu ze strony Iranu - podał w środę dziennik "Wall Street Journal".

Według wysokiej rangi źródeł wojskowych, cytowanych przez "WSJ", z regionu Bliskiego Wschodu w ciągu najbliższego miesiąca zostaną wycofane cztery systemy Patriot: dwa z Kuwejtu i po jednym z Bahrajnu i Jordanii.

Trump oskarża o "chaos, śmierć i zniszczenie". Jego doradca grozi: rozpęta się piekło Jeśli Iran będzie... czytaj dalej » Systemy zostaną przewiezione do USA, gdzie poddane zostaną konserwacji i modernizacji. Zdaniem dziennika nie ma planów, by potem wróciły na Bliski Wschód lub też zostały tam zastąpione innymi. Relokacja - pisze gazeta - dotyczy tylko czterech systemów, pozostałe stacjonujące w regionie nie będą przenoszone.

Nowe zagrożenia

Jak zwraca uwagę "WSJ", decyzja o relokacji, która nie była dotychczas upubliczniona, jest jednym z najbardziej czytelnych znaków, że Pentagon przesuwa uwagę z trwających od lat konfliktów na Bliskim Wschodzie w kierunku nowych zagrożeń - Rosji i Chin. Dziennik nie uzyskał jednak informacji, jakoby wycofane z Bliskiego Wschodu patrioty miały w późniejszym czasie zostać przeniesione w inne regiony.

Wszystkie trzy kraje, których dotyczy sprawa, są sojusznikami Stanów Zjednoczonych: w Bahrajnie mieści się baza amerykańskiej V Floty, która operuje w rejonie Zatoki Perskiej i Morza Arabskiego, w Kuwejcie znajdują się amerykańskie bazy wojskowe, a na terenie Jordanii działają siły specjalne USA.

Raport o Iranie

"WSJ" zauważa, że we wtorek Departament Stanu USA opublikował 48-stronicowy raport o zagrożeniach militarnych ze strony Iranu, w którym jest mowa o "setkach pocisków rakietowych, które zagrażają sąsiadom w regionie".

Teheran "nie chce wojny, sankcji, gróźb i zastraszania" Prezydent Iranu... czytaj dalej » Z drugiej strony gazeta zwraca uwagę, że systemy Patriot nie do końca są użyteczne w przypadku ewentualnej konfrontacji z Iranem, bo nie ma on wystarczająco precyzyjnych pocisków. Poza tym siły amerykańskie i sojusznicze mają dużą przewagę, jeśli chodzi o lotnictwo.



USCENTCOM, dowództwo amerykańskich sił zbrojnych odpowiadające m.in. za region Bliskiego Wschodu, zapytane przez "WSJ" o relokację systemów, odmówiło komentarza, ograniczając się do zapewnienia, że zobowiązania do współpracy z sojusznikami w celu zapewnienia bezpieczeństwa i pokoju pozostają w mocy.

Systemy Patriot

Patriot to amerykańskie mobilne systemy rakietowe ziemia-powietrze, które służą do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Używane są główne w celach obronnych.