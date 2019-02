Wybuchła panika. "Uciekaliśmy z teatru, ktoś krzyczał: broń"

Cztery osoby zostały przewiezione do szpitala, z których jedna znajduje się w stanie krytycznym po wybuchu paniki, do jakiego doszło w teatrze w San Francisco. Niektórzy z widzów usłyszeli zza sceny dźwięki przypominające wystrzały z broni i w obawie, że jest to atak terrorystyczny, zaczęli w popłochu opuszczać widownię. "Ktoś krzyczał: broń" - relacjonował jeden ze świadków.

Do zdarzenia doszło w piątek, krótko po rozpoczęciu widowiska muzycznego "Hamilton" w teatrze Orpheum w San Francisco. Jak informują amerykańskie media, niektórych widzów miał przestraszyć dźwięk towarzyszący użyciu defibrylatora AED wobec kobiety, która doznała ataku serca.

"Ktoś krzyczał: broń"

"Wszyscy uciekaliśmy z teatru, ktoś krzyczał: broń" - napisał w internecie jeden ze świadków zdarzenia. Inny gość teatru relacjonował, że widzowie w panice "ukrywali się między siedzeniami, aż do pojawienia się policji".

"To było przerażające. Ludzie w popłochu opuszczali teatr, wskakiwali do policyjnych samochodów, myśleli, że ktoś strzela" - pisała na Twitterze obecna na sali reporterka stacji CBS Shirin Rajaee.

- W teatrze nie było nikogo z bronią, nikt tam nie strzelał. Była to tylko pomoc medyczna - zapewnił Rencee Pangano, kapitan policji w San Francisco.

Jak poinformowała lokalna straż pożarna, kobieta, która doznała ataku serca, trafiła do szpitala w stanie krytycznym. Poza tym w wyniku chaotycznej ucieczki obrażeń doznały trzy inne osoby.

Mass Chaos at tonight’s performance of Hamilton at the Orpheum Theater in SF. We all ducked and ran out of the theater, one person was yelling “gun.” Everyone’s safe but a lot of panic. Really terrifying. Turned out to be a false alarm, a medical emergency. — Shirin Rajaee (@ShirinRajaee) 16 lutego 2019

SF police tell me that during the chaos, people were jumping in their patrol cars in fear of an active shooter. Right now theater is being cleared out. A woman was taken out in an ambulance @CBSSacramento — Shirin Rajaee (@ShirinRajaee) 16 lutego 2019