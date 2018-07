Resort bezpieczeństwa USA: wpływ Rosji na wybory do Kongresu mniejszy niż w 2016 roku





Nie ma oznak, by Rosja ingerowała przed listopadowymi wyborami do amerykańskiego Kongresu "w takiej samej skali lub zakresie" jak w 2016 roku przed wyborami prezydenckimi - oświadczyła w sobotę minister bezpieczeństwa narodowego USA Kirstjen Nielsen.

Amerykańskie służby wywiadowcze, jak zaznaczyła Nielsen, obserwują "ciągłe zabiegi ze strony Rosji, która wykorzystuje media społecznościowe, przychylnie nastawionych mówców i inne fronty, by siać niezgodę i tworzyć podziały wśród Amerykanów, ale działania te niekoniecznie są skupione na konkretnych politykach czy kampaniach politycznych".

"Aktywność nowych kont rosyjskich trolli"

"Nie jesteśmy zakładnikiem Rosji ani Stanów Zjednoczonych" Szef MSZ Niemiec... czytaj dalej » Nielsen zapowiedziała w sobotę na konferencji poświęconej m.in. bezpieczeństwu wyborów, że jej resort będzie przygotowywać system odporny na cyberataki.



Amerykański dziennik "Wall Street Journal" pisał w czerwcu, że przed zaplanowanymi na listopad wyborami do Kongresu zaobserwowano na Twitterze aktywność nowych kont rosyjskich trolli. Zidentyfikowane nowe konta trolli publikują treści przyczyniające się do podziałów politycznych, poruszając pełen zakres ważnych dla publicznego dyskursu tematów - pisała gazeta.



W piątek federalna wielka ława przysięgłych postawiła w stan oskarżenia 12 agentów rosyjskiego wywiadu w ramach dochodzenia w sprawie ingerencji Rosji w wybory w USA prowadzonego przez specjalnego prokuratora Roberta Muellera. Resort sprawiedliwości podał, że rosyjscy agenci zostali oskarżeni o włamanie się do systemu komputerowego Krajowego Komitetu Demokratów, demokratycznego sztabu kampanii wyborczej do Kongresu, Partii Demokratycznej oraz jej kandydatki w wyborach prezydenckich Hillary Clinton, a także o wykradanie danych osobistych na dużą skalę.



W lutym wielka ława przysięgłych postawiła w stan oskarżenia 13 Rosjan oraz trzy rosyjskie podmioty w związku z Russiagate. Oskarżono ich między innymi o "spisek mający na celu oszukanie USA" i oszustwa bankowe; pięciu osobom postawiono też zarzut kradzieży tożsamości. Operacje oskarżonych polegały między innymi na wspieraniu Donalda Trumpa i "ubliżaniu Hillary Clinton" - głosi uzasadnienie wyroku.



Prezydent Trump podkreślił w czwartek na konferencji prasowej po zakończonym szczycie NATO w Brukseli, że podczas zaplanowanego na poniedziałek spotkania z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem będzie poruszona lub może być poruszona kwestia rosyjskiej ingerencji w amerykańskie wybory.