Strażnicy Rewolucji Islamskiej na czarnej liście Waszyngtonu. Szybka reakcja Iranu

Stany Zjednoczone uznały irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej za organizację terrorystyczną - ogłosił w poniedziałek prezydent Donald Trump. To pierwszy przypadek wpisania przez USA na listę ugrupowań terrorystycznych sił zbrojnych innego państwa. Iran niemal natychmiast zareagował tym samym wobec armii Stanów Zjednoczonych.

Decyzję Waszyngtonu już w sobotę zapowiadały amerykańskie media, powołując się na anonimowych członków administracji Donalda Trumpa.

Przed wpisaniem irańskiego korpusu, na liście organizacji terrorystycznych Departamentu Stanu USA znajdowało się 67 podmiotów.

Trump: ten krok odzwierciedla rzeczywistość

"Ten bezprecedensowy krok podjęty przez Departament Stanu odzwierciedla rzeczywistość, że Iran nie tylko jest państwem sponsorującym terroryzm, ale że IRGC (angielski akronim Korpusu - red.) aktywnie bierze udział, finansuje i promuje terroryzm jako metodę prowadzenia polityki" - napisał amerykański prezydent w oświadczeniu.

Sekretarz stanu Mike Pompeo, który podobnie jak Trump jest zwolennikiem twardej polityki wobec Teheranu, dodał na konferencji prasowej, że decyzja prezydenta wejdzie w życie za tydzień.

Ostra reakcja Iranu

"Amerykańscy przywódcy będą żałowali tej niestosownej i idiotycznej decyzji" Amerykańskie... czytaj dalej » Krótko po ogłoszeniu przez Trumpa tej decyzji Iran odpowiedział, że uznaje ją za nielegalną, bo żaden kraj nie ma uprawnień, by siły zbrojne innego państwa uznać za organizację terrorystyczną.



Niedługo później irańska Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego ogłosiła wpisanie na irańską listę ugrupowań terrorystycznych sił USA znajdujących się w regionie Bliskiego Wschodu.



Zadowolenie z amerykańskiej decyzji wyraziły natomiast władze Bahrajnu i Izraela.

Elitarne siły Iranu

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej został utworzony w 1979 roku i jest to jedna z dwóch gałęzi irańskich sił zbrojnych, obok Armii Islamskiej Republiki Iranu. Korpus odpowiedzialny jest za obronę rewolucji islamskiej, zwalcza ruchy niechętne islamskiemu ustrojowi Iranu, wspiera proirańskie organizacje zbrojne poza granicami Iranu.

Korpus wspiera m.in. Hamas w Palestynie, Hezbollah w Libanie, a także zaangażowany jest militarnie w wojnę domową w Syrii, walcząc po stronie wojsk prezydenta tego kraju Baszara el-Asada. Ma znaczące wpływy w polityce wewnętrznej Iranu oraz w jego gospodarce.

Co oznacza decyzja USA

W 2007 r. Stany Zjednoczone uznały Korpus za organizację wspierającą terroryzm. Uznanie go za organizację terrorystyczną oznacza m.in. zamrożenie wszystkich aktywów, jakie może on mieć na terytoriach podlegających amerykańskiej jurysdykcji oraz zakaz prowadzenia jakichkolwiek interesów z nim przez obywateli amerykańskich.



Pozwala także zakazać wjazdu do USA osobom, które dostarczały Strażnikom Rewolucji materialnego wsparcia lub oskarżyć je o złamanie sankcji. To może także obejmować firmy i przedsiębiorców z Europy i Azji, którzy robią interesy z licznymi firmami należącymi do Korpusu.

Źródło: PAP/Reuters System władzy w Iranie