"Urządzenie wybuchowe" w skrzynce pocztowej Sorosa

Video: TVN24

Soros: Najgorsze za nami

Finansista - oceniając kryzys w skali globalnej - twierdzi, że "zdecydowanie najgorsze jest już za nami". - To jest koniec pewnej ery. Teraz nie jest tak jak w przypadku innych kryzysów finansowych. One przychodziły, radzono sobie z nimi. Teraz nie jest tak jak zwykle. Jest to koniec ery i pytanie brzmi co z tego wyniknie w przyszłości - dodaje Soros.

