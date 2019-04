Trump widzi postęp w działaniach Meksyku. "Jeśli to nie zadziała, zamknę granicę"

Trump w zamieszczonej w piątek serii wpisów na Twitterze powtórzył ostrzeżenia wobec Meksyku, o których dzień wcześniej mówił dziennikarzom. Podobnie jak w czwartek podkreślił jednak, że Meksyk "po raz pierwszy od dziesięcioleci" zaczął zatrzymywać nielegalnych imigrantów z krajów Ameryki Środkowej na swojej południowej granicy.

Oprócz pozytywnych uwag pod adresem Meksyku, amerykański prezydent Donald Trump w serii tweetów zamieścił ostrzeżenia dotyczące możliwości zamknięcia przez USA granicy z Meksykiem.

Trump: wprowadzę cła na samochody, zamknę granicę

"Jeśli Meksyk z jakiegoś powodu przestanie zatrzymywać i odsyłać nielegalnych tam, skąd przybyli, USA będą zmuszone do wprowadzenia 25 procent cła na wszystkie samochody wyprodukowane w Meksyku i przewiezione do nas przez granicę. Jeśli to nie zadziała tak, jak powinno, zamknę granicę" - napisał Trump.

Dodał, że to jest ważniejsze niż korzyści z umowy USMCA o wolnym handlu w Ameryce Północnej.



....However, if for any reason Mexico stops apprehending and bringing the illegals back to where they came from, the U.S. will be forced to Tariff at 25% all cars made in Mexico and shipped over the Border to us. If that doesn’t work, which it will, I will close the Border....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 kwietnia 2019



"Podobnie przyglądam się (możliwym - red.) karom gospodarczym za 500 miliardów dolarów, które w formie nielegalnych NARKOTYKÓW są wysyłane i szmuglowane przez Meksyk i naszą Południową Granicę. Ponad 100 000 Amerykanów umiera co roku. Tak wiele zniszczonych rodzin" (pisownia oryginalna) - dodał.



....This will supersede USMCA. Likewise I am looking at an economic penalty for the 500 Billion Dollars in illegal DRUGS that are shipped and smuggled through Mexico and across our Southern Border. Over 100,00 Americans die each year, sooo many families destroyed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 kwietnia 2019

Stan wyjątkowy na granicy z Meksykiem

W związku z tym, że amerykański Kongres nie przyznał w budżecie żądanych przez Trumpa środków na budowę muru granicznego, 15 lutego prezydent wprowadził stan wyjątkowy na południowej granicy, co pozwala mu przeznaczyć na ten cel pieniądze z innych źródeł, a następnie zawetował rezolucję Kongresu uznającą prezydencki dekret za nieważny.



Najwięcej migrantów próbujących dostać się do USA pochodzi z Gwatemali, Hondurasu i Salwadoru. To z ich powodu amerykański prezydent zamierza wybudować na granicy z Meksykiem mur, który miałby powstrzymać nielegalną migrację. Budowa tego muru była jedną z głównych obietnic złożonych przez Trumpa w czasie kampanii wyborczej w 2016 r. i podtrzymywanych po objęciu urzędu.