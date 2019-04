Trump apeluje do rodziców. "Szczepienia są bardzo ważne"





Podczas spotkania z dziennikarzami przed Białym Domem prezydent Donald Trump powiedział, że rodzice powinni szczepić dzieci. Dodał, że szczepienia "są bardzo ważne". W USA w tym roku blisko 700 osób zachorowało na różyczkę. To największa epidemia od 25 lat.

Trump czuje się "pełen życia". "Jestem tak młody, że nie mogę się temu nadziwić" Prezydent USA... czytaj dalej » Coraz częstsze zachorowania na różyczkę są w ocenie ekspertów wynikiem kampanii dezinformujących rodziców i zniechęcających ich do szczepienia dzieci.



W roku 2000 oficjalnie uznano, że różyczka została wyeliminowana w USA.

Dziś zachęca, w przeszłości ostrzegał

AP i AFP przypominają, że Trump - zanim został prezydentem - ostrzegał, że szczepienia mogą powodować autyzm. Pisał o tym wielokrotnie na Twitterze w 2012, 2014 i 2015 roku.



We wrześniu 2014 roku Trump napisał: "Nie jestem przeciw szczepieniu waszych dzieci, jestem przeciw robieniu tego w jednej, wielkiej dawce. Rozłóżcie szczepienia na dłuższy okres i autyzm będzie zredukowany!".



I'm not against vaccinations for your children, I'm against them in 1 massive dose.Spread them out over a period of time & autism will drop! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 września 2014