Trump postara się o reelekcję. "Na Florydzie ogłoszę rozpoczęcie kampanii"

Prezydent Donald Trump poinformował w piątek, że w połowie czerwca oficjalnie ogłosi, iż będzie się ubiegał o reelekcję. "18 czerwca na Florydzie ogłoszę rozpoczęcie kampanii przed wyborami prezydenckimi w 2020 roku" - napisał Trump na Twitterze.

Donald Trump ogłosi rozpoczęcie kampanii w hali Amway Center w Orlando, która może pomieścić 20 tysięcy ludzi.

"Zaprezentuję tam moją kandydaturę na drugą kadencję razem z pierwszą damą Melanią i wiceprezydentem Mike'iem Pence'em. Weź udział w tym historycznym wydarzeniu!" - zaapelował amerykański prezydent.



I will be announcing my Second Term Presidential Run with First Lady Melania, Vice President Mike Pence, and Second Lady Karen Pence on June 18th in Orlando, Florida, at the 20,000 seat Amway Center. Join us for this Historic Rally! Tickets: https://t.co/1krDP2oQvG — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 maja 2019





Kluczowy stan Floryda

Dla Trumpa Floryda ma kluczowe znaczenie, nie tylko ze względu na to, że ma tam swoją rezydencję, ale także na to, że w tym stanie wygrał wybory w 2016 roku.

Zwycięstwo na Florydzie miało kluczowe znaczenie w wyborze Trumpa na prezydenta USA. Na Florydzie można bowiem zdobyć 29 głosów elektorskich. Jest to trzeci stan pod względem liczby głosów elektorskich po Kalifornii (55) i Teksasie (38), na równi z ze stanem Nowy Jork.