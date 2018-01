Według Trumpa restrykcje gospodarcze mają "duży wpływ" na północnokoreański reżim i to one sprawiają, że "żołnierze niebezpiecznie uciekają do Korei Południowej". Przywódca USA nawiązał do dwóch północnokoreańskich wojskowych, którzy w ostatnim czasie zdołali zbiec do Seulu.

"Człowiek rakieta chce po raz pierwszy rozmawiać z Koreą Południową. Może to dobra wiadomość, może nie - zobaczymy!" - napisał Trump.

Sanctions and “other” pressures are beginning to have a big impact on North Korea. Soldiers are dangerously fleeing to South Korea. Rocket man now wants to talk to South Korea for first time. Perhaps that is good news, perhaps not - we will see!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 stycznia 2018