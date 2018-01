Resort bezpieczeństwa narodowego USA przedstawił grupie senatorów plany wymiany starych i instalacji nowych zapór na granicy z Meksykiem - poinformował w piątek "Wall Street Journal". Przedstawiony kosztorys znacząco przewyższa ten z kampanii wyborczej w 2016 roku, który wyceniał budowę muru na około osiem miliardów dolarów.

Przedstawiony senatorom projekt przewiduje wymianę starych barier i zasieków o długości ok. 1052 km, istniejących obecnie na odcinku granicy i budowę nowych zapór na odcinku ok. 560 km.



W sumie na południowej granicy USA sztuczne zapory, zasieki i mury będą miały długość ponad 1600 km. To prawie połowa długości granicy USA z Meksykiem, liczącej ponad 3100 km.

"Nie musimy budować muru wzdłuż całej granicy"

Nawet 10 metrów wysokości. Projekty muru, który stanie na granicy Amerykański... czytaj dalej » Projekt wymiany starych i budowy nowych zapór na granicy - zdaniem senatorów, którzy zapoznali się z tym planem i jego kosztorysem - jest najbardziej szczegółowym jak dotąd planem realizacji sztandarowej i najbardziej kontrowersyjnej obietnicy wyborczej prezydenta Donald Trumpa.



Trump już wcześniej, podczas przelotu na pokładzie prezydenckiego Air Force One nad granicą z Meksykiem w lipcu ubiegłego roku powiedział dziennikarzom, że ostatecznie "mur" nie będzie zbudowany na całej długości południowej granicy, ale "będzie miał łączną długość od 1,1 tys. do 1,4 tys. km".



- Nie musimy budować muru wzdłuż całej granicy, bo jest wiele naturalnych przeszkód. Mamy góry, mamy kilka gwałtownych, niebezpiecznych rzek, są tereny tak niedostępne, że nikt właściwie nie próbuje przekroczyć tam granicy - mówił prezydent w lipcu.

33 mld dolarów w ciągu 10 lat

Pełne albo z przejściami dla zwierząt. Prototypy muru Trumpa W Kalifornii... czytaj dalej » Trump - były przedsiębiorca budowlany - podczas swojej kampanii wyborczej w 2016 r. wycenił koszt budowy muru na ok. 8 mld dolarów, ale kosztorys budowy muru przedstawiony senatorom przez resort bezpieczeństwa opiewa na 18 mld dolarów w ciągu 10 lat i jest bliższy wycenie sporządzonej przez brytyjską firmę Bernstein, która wyliczyła, że budowa proponowanego przez Trumpa ogrodzenia, a właściwie kombinacji murów, płotów i zasieków, będzie kosztowała od 15 do 25 miliardów dolarów - wskazuje "WSJ".



Projekt budowy na granicy z Meksykiem zabezpieczeń przeciw nielegalnej imigracji i przemytowi narkotyków jest częścią ogólnego planu Białego Domu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa amerykańskich granic. Koszt realizacji tego planu to 33 mld dolarów w ciągu 10 lat.



Kosztorys "zaspokojenia krytycznych potrzeb fizycznego bezpieczeństwa granic", jak nazywają ten plan jego autorzy, oprócz wyasygnowania w ciągu 10 lat 18 mld dolarów na budowę muru, przewiduje przeznaczenie w tym samym okresie 15 mld dolarów na modernizację technologii ochrony granic, zwiększenie liczby personelu i budowę dróg.

Marnotrawienie pieniędzy

Trump w projekcie budżetu na rozpoczęty już 1 października bieżący rok budżetowy 2018 zwrócił się do Kongresu o przeznaczenie 1,6 mld dolarów na budowę pierwszej fazy muru długości ok. 120 km, przede wszystkim na granicy Meksyku z Teksasem.



Jednak ustawodawcy z Partii Demokratycznej w trakcie obecnych dyskusji nad budżetem sprzeciwiają się przyznawaniu jakichkolwiek funduszy na realizację tej obietnicy wyborczej Trumpa, argumentując, jak powiedział demokratyczny senator Chuck Schumer, że byłoby to "marnotrawieniem pieniędzy podatników".