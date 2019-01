Rekordowy paraliż rządu. Trump: osiągnęliśmy porozumienie, by go zakończyć





Prezydent USA Donald Trump oświadczył w piątek, że doszedł do porozumienia z Kongresem, które ma umożliwić wznowienie na trzy tygodnie (do 15 lutego) działań rządu federalnego. Zapowiedział, że podpisze ustawę w tej sprawie.

"Jestem bardzo dumny, że ogłaszam dziś, iż osiągnęliśmy porozumienie, by zakończyć shutdown i wznowić (działanie) rządu federalnego" - ogłosił prezydent w Białym Domu.

Wcześniej o porozumieniu Trumpa z przywódcami Kongresu USA z informował "Washington Post".

Trump ostrzegł, że jeśli Kongres nie zapewni "uczciwego porozumienia" do 15 lutego, to ponownie doprowadzi do zawieszenia rządu federalnego lub użyje swoich uprawnień w sprawie "nadzwyczajnej sytuacji" na granicy z Meksykiem.

Trumpa przekonało lotnisko

W piątek mija 35. dzień najdłuższego w historii Stanów Zjednoczonych częściowego zawieszenia działalności rządu federalnego USA.

Jak zauważa CNN, presja, by zakończyć paraliż wzrosła w piątek, gdy amerykańskie telewizje pokazały zdjęcia z nowojorskiego lotniska La Guardia. Federalna Agencja Lotnictwa wstrzymała tam czasowo loty, co doprowadziło do paraliżu całego portu.

Znacznie opóźnione odnotowały także lotniska w Newark w New Jersey oraz w pensylwańskiej Filadelfii.

Paraliż komunikacyjny na lotnisku La Guardia

Donald Trump chce uzależnić los "marzycieli" od budowy muru

Rekordowy paraliż rządu

Trwający od ponad miesiąca shutdown był spowodowany sporem między prezydentem a politykami Partii Demokratycznej w Kongresie w sprawie finansowania budowy muru na granicy USA z Meksykiem. Trump domaga się ten cel 5,7 mld dolarów. Demokraci nie chcą się na to zgodzić, uważając cały projekt za fanaberię opłacaną z pieniędzy podatników.

Według Reutersa, w tym tygodniu przedstawiciele demokratów w Izbie Reprezentantów sugerowali, że mogliby zakończyć shutdown, proponując Trumpowi przeznaczenie wymaganej przez niego kwoty 5,7 mld dolarów na środki bezpieczeństwa na granicy z Meksykiem, ale inne niż mur - np. drony, skanery i czujniki, a także zwiększenie liczebności pograniczników.

Agencja informowała też o "sygnale, że Trump może przygotowywać się na dłuższy shutdown" - wskazuje za wysokim rangą przedstawicielem władz, że rządowe instytucje pozbawione obecnie finansowania z powodu shutdownu zostały poproszone o przekazanie Białemu Domowi listy programów, które ucierpią w najbliższych tygodniach, jeśli paraliż się utrzyma.