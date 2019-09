Trump odwołał rozmowy pokojowe z talibami

USA "nie pozwolą Iranowi wykorzystać programu rakiet kosmicznych jako osłony" Amerykański... czytaj dalej » Prezydent USA napisał na Twitterze, że do odwołania rozmów, które miały odbyć się w Camp David, skłonił go czwartkowy zamach bombowy w Kabulu.

Zginęło w nim 12 osób, w tym amerykański żołnierz.

"Jeżeli oni [talibowie - przyp. red.] nie mogą zgodzić się na rozejm podczas tak ważnych rozmów pokojowych i nawet zabijają 12 niewinnych osób, to najprawdopodobniej nie mogliby również wynegocjować istotnego porozumienia" - napisał Trump na Twitterze.

Zadał też pytanie, kto zabijałby tak wiele osób, "aby, jak się wydaje, chcieć wzmocnić swoją pozycję przetargową w negocjacjach".

Agencja Associated Press podkreśla, że zamach nastąpił w momencie, w którym strona amerykańska i talibowie mieli nadzieję na sfinalizowanie rozmów na temat porozumienia pokojowego.

....an attack in Kabul that killed one of our great great soldiers, and 11 other people. I immediately cancelled the meeting and called off peace negotiations. What kind of people would kill so many in order to seemingly strengthen their bargaining position? They didn’t, they....