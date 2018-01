Biały Dom: prezydent gotowy na ugodę w sprawie "marzycieli"





Prezydent USA Donald Trump jest gotów podpisać się pod planem, który otworzy drogę do obywatelstwa dla prawie 1,8 miliona "marzycieli". To osoby, które jako dzieci zostały przywiezione nielegalnie do Stanów Zjednoczonych - poinformował w czwartek Reuters.

W zamian za zgodę na pozostanie w USA "marzycieli" i przyznanie im obywatelstwa prezydent Trump chce zgody Kongresu na powołanie funduszu powierniczego, z którego będzie finansowana budowa muru na granicy z Meksykiem.

"Fundusz powierniczy"

"Fundusz powierniczy"

Biały Dom ma nadzieję, że plan Trumpa będzie poddany pod głosowanie w Senacie na początku lutego.



Plan ten przewiduje utworzenie "funduszu powierniczego" w wysokości 25 miliardów dolarów. Pieniądze te miałyby zostać przeznaczone na budowę muru na granicy z Meksykiem, a także na polepszenie ochrony granicy z Kanadą. Plan zakłada również m.in. ograniczenie przez Kongres "przyjazdów sponsorowanych" do najbliższych członków rodziny emigranta tzn. małżonka i małoletnich dzieci, zakończenie systemu loterii wizowej dla niektórych krajów i przeznaczanie dodatkowych środków na funkcjonowanie straży granicznej i sędziów imigracyjnych.

Program DACA zawieszony

Program DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) wprowadzany przez prezydenta Baracka Obamę wykluczał deportacje i dawał nielegalnym imigrantom przybyłym jako dzieci możliwość legalnej edukacji oraz podejmowania pracy w Stanach Zjednoczonych. We wrześniu ub.r. Donald Trump zapowiedział zawieszenie programu DACA, ponieważ jego zdaniem jest on sprzeczny z Konstytucją Stanów Zjednoczonych.

33 mld dolarów w ciągu 10 lat

Zapowiedź wymiany starych i budowa nowych zapór na granicy z Meksykiem była jedną z najważniejszych obietnic wyborczych prezydenta Donald Trumpa.

Mur na granicy z Meksykiem ma być zabezpieczeniem przeciw nielegalnej imigracji i przemytowi narkotyków. Dzisiaj projekt jest częścią ogólnego planu Białego Domu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa amerykańskich granic. Koszt realizacji tego planu to 33 mld dolarów w ciągu 10 lat.

Kosztorys "zaspokojenia krytycznych potrzeb fizycznego bezpieczeństwa granic", jak nazywają ten plan jego autorzy, oprócz wyasygnowania w ciągu 10 lat 18 mld dolarów na budowę muru, przewiduje przeznaczenie w tym samym okresie 15 mld dolarów na modernizację technologii ochrony granic, zwiększenie liczby personelu i budowę dróg.