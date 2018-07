Trump gotów spotkać się z prezydentem Iranu. Teheran stawia warunki

Prezydent USA Donald Trump wyraził w poniedziałek gotowość do spotkania "bez warunków wstępnych" z prezydentem Iranu. Hasan Rowhani w odpowiedzi wezwał Stany Zjednoczone do powrotu do umowy nuklearnej.

Temat Iranu Trump podjął w Waszyngtonie podczas spotkania z premierem Włoch Giuseppe Contem. Obaj politycy na wspólnej konferencji prasowej wyrazili zgodność w sprawie irańskiego problemu nuklearnego. Amerykański prezydent zapytany o to, czy usiadłby do stołu z prezydentem Iranu, stwierdził, że nie widzi w tym problemu.

- Zdecydowanie spotkałbym się z Iranem, gdyby tego chcieli. Nie wiem, czy są już gotowi. Zakończyłem umowę (atomową - red.) z Iranem. Była śmieszna. Sądzę, że prawdopodobnie będą chcieli się spotkać i jestem gotowy do spotkania w każdym momencie, w którym oni będą - powiedział Trump. - Spotkałbym się z każdym. Wierzę w spotkania - podkreślił.

- Gdybyśmy mogli wypracować coś znaczącego, nie coś, co oznaczałoby marnotrawstwo papieru, jak tamta umowa, z pewnością chciałbym się spotkać - dodał, zaznaczając, że taki krok byłby dobry dla obu krajów i dla świata.

W odpowiedzi swoje stanowisko wyraził Rowhani, w imieniu którego na Twitterze napisał jego doradca Hamid Aboutalebi. "Poszanowanie praw narodu irańskiego, ograniczenie wrogich działań i powrót do porozumienia nuklearnego to kroki, które można podjąć, aby wytyczyć drogę rozmów między Iranem i Ameryką" - napisał Aboutalebi.

Zerwanie porozumienia

W maju Trump wycofał USA z porozumienia światowych mocarstw z Iranem w sprawie programu nuklearnego tego kraju i zarządził wprowadzenie zaostrzonych sankcji wobec Teheranu. Zawarta w lipcu 2015 roku umowa między USA, Rosją, Chinami, Francją, Wielką Brytanią i Niemcami a Iranem miała na celu ograniczenie programu nuklearnego tego kraju w zamian za stopniowe znoszenie międzynarodowych sankcji gospodarczych.



Trump sugerował jednak po wycofaniu USA z porozumienia, że władze irańskie "zadzwonią do niego i powiedzą 'zawrzyjmy umowę'", jednak jak dotąd Iran odrzucał możliwość prowadzenia rozmów z administracją Trumpa.



Ostatnie spotkanie przywódców USA i Iranu miało miejsce w 1979 roku. Ponad trzy dekady ciszy na linii Waszyngton - Teheran przerwał poprzednik Trumpa Barack Obama, który w 2013 roku rozmawiał telefonicznie z Rowhanim.