Siedmioro członków jednej rodziny nie żyje. Zgliszcza domów zwisają z drzew

Video: Joanna Stempień / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Ogromne straty po serii tornad w Alabamie i Georgii

Tragiczne tornada w Stanach Zjednoczonych. W Alabamie i Georgii zginęły co najmniej 23 osoby. Wśród ofiar są dzieci. Liczba zabitych może wzrosnąć, bo w wielu miejscach akcja ratunkowa ciągle trwa. Żywioł był potężny. Jak mówi jeden ze świadków: to wyglądało, jakby ktoś wziął wielką żyletką i ściął wszystko do ziemi. Straty są ogromne. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

»