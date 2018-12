O wojskach USA w Polsce i zniesieniu wiz. Szczerski spotkał się z Boltonem





Jesteśmy na dobrej drodze, aby doprowadzić wkrótce do zwiększenia wielozadaniowej obecności wojsk amerykańskich w Polsce - powiedział we wtorek w Waszyngtonie szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

Wypowiedział się na ten temat po rozmowie z doradcą prezydenta Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego Johnem Boltonem. Polskie starania o doprowadzenie do lokalizacji amerykańskiej bazy wojskowej w naszym kraju były głównym tematem rozmowy.

"Jest zrozumienie"

- Jest zrozumienie obustronne w tym względzie, jakie są potrzeby, jakie są konieczności, jakie są uwarunkowania w naszym regionie, które wymagają tego kolejnego kroku – powiedział Szczerski po spotkaniu. Wyjaśnił, że kolejne etapy tego procesu (zwiększenia liczebności sił amerykańskich stacjonujących w Polsce - red.) będą "przedmiotem rozmów w grupach eksperckich".

Szczerski powiedział dziennikarzom, że podczas spotkania w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego omówił także zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego w Europie i w tym kontekście opozycję Stanów Zjednoczonych i Polski wobec planów budowy gazociągu Nord Stream 2, planowane przez Waszyngton odstąpienie od układu INF, podpisanego jeszcze ze Związkiem Radzieckim, o likwidacji pocisków balistycznych i pocisków manewrujących pośredniego i średniego zasięgu oraz współpracę regionalną w ramach Inicjatywy Trójmorza.

"Postęp" w sprawie zniesienia wiz

Prezydencki minister poruszył też podczas spotkania z Johnem Boltonem sprawę zniesienia obowiązku wizowego dla Polaków podróżujących do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych. - Z zadowoleniem chciałbym odnotować postęp w dziedzinie zniesienia wiz, po raz pierwszy mam wrażenie, że obecna administracja traktuje ten problem w sposób operacyjny, a nie deklaratywny - powiedział Szczerski.



Po rozmowach z Johnem Boltonem polski polityk w późnych godzinach popołudniowych czasu miejscowego wziął udział w sesji Rady Atlantyckiej (The Atlantic Council) poświęconej stuletniej historii współpracy Polski ze Stanami Zjednoczonymi i kierunkom tej współpracy na dalsze lata. Sesję prowadził Daniel Fried - długoletni dyplomata amerykański, w przeszłości m.in. ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. Sesja została zorganizowana pod hasłem "Sto lat razem - wytyczając kurs na przyszłość" ("100 Years Together and Charting the Course Ahead").



W środę Szczerski spotka się w Departamencie Stanu USA z Wessem Mitchellem, asystentem sekretarza stanu ds. Europy i Eurazji, a także z ekspertami pozarządowych ośrodków politologiczno-doradczych.



Na zakończenie dwudniowej wizyty w Waszyngtonie Szczerski uda się na Kapitol, gdzie będzie rozmawiał m.in. o zagadnieniach bezpieczeństwa energetycznego w Europie oraz o współpracy między krajami Inicjatywy Trójmorza.



Prezydencki minister przyjechał do Waszyngtonu z Nowego Jorku, gdzie zagadnienie współpracy krajów Inicjatywy Trójmorza było w poniedziałek jednym z tematów jego rozmów w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.



W siedzibie ONZ Szczerski omówił także plany Polski na drugi i ostatni rok członkostwa naszego kraju w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.