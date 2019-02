Trump i Kim spotkają się "na pewno" pod koniec lutego

Video: ENEX

Paraliż komunikacyjny na lotnisku La Guardia

25.01 | Według źródeł zbliżonych do Białego Domu, jednym z argumentów, który przekonał Trumpa do zakończenia shutdownu, były zdjęcia z nowojorskiego lotniska La Guardia. Federalna Agencja Lotnicza wstrzymała tam czasowo loty, co doprowadziło do paraliżu całego portu

