Kolejna strzelanina w USA. Napastnik otworzył ogień przed barem, nie żyje 10 osób





»

10 osób zginęło i co najmniej 16 zostało rannych w strzelaninie w mieście Dayton w stanie Ohio w północno-wschodniej części USA - poinformowała lokalna policja. Napastnik nie żyje.

Do strzelaniny doszło przed barem Ned Peppers w Oregon District - historycznej dzielnicy Dayton, niedaleko śródmieścia, gdzie mieszczą się kluby nocne, bary, restauracje, teatry, galerie i sklepy. Nie są na razie znane okoliczności zajścia. W sprawie wszczęto śledztwo, w którym policji pomaga FBI.

Napastnik nie żyje

Pierwsze doniesienia o strzałach pojawiły się w niedzielę o 1 nad ranem czasu lokalnego. Policja informuje o 10 ofiarach śmiertelnych oraz 16 rannych.

"Kiedy napastnik zaczął strzelać, w bezpośrednim sąsiedztwie znajdowali się akurat nasi funkcjonariusze, dlatego byliśmy w stanie szybko zareagować i położyć temu kres" - przekazała lokalna policja na Twitterze. Jak dodano, sprawca ataku nie żyje. Nie ujawniono jego tożsamości ani motywów. Agencje nie podają, w jaki sposób napastnik zginął.



#OregonDistrict#update We had officers in the immediate vicinity when this shooting began and were able to respond and put an end to it quickly. — Dayton Police Dept. (@DaytonPolice) August 4, 2019





Bar Ned Peppers oraz pobliski pub Hole in the Wall poinformowały na Instagramie i Facebooku, że ich pracownicy są bezpieczni.







"Byłem bardzo zszokowany"

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania ze strzelaniny. Widać na nich ludzi, uciekających przed kanonadą pocisków.

- Byłem bardzo zszokowany - wyznał BBC Jae Williams, który w momencie strzelaniny znajdował się na koncercie rapowym w okolicy. - Wszyscy ewakuowaliśmy się szybko i bezpiecznie. Powiedziano nam, aby unikać dzielnicy Oregon - powiedział.



- Dotarłem do samochodu. Kiedy przejeżdżałem obok (miejsca strzelaniny - red.), widziałem wielu gliniarzy i karetek pogotowia - relacjonował.

Na miejscu zdarzenia pojawili się także agenci FBI.



Here's a three-part Facebook video from the scene of a shooting that happened in the Dayton, Ohio Oregon district. Video taken by Dougie Doug. 1/3 pic.twitter.com/zTapEqFWXi — Chad Baker (@ChadBlue83) August 4, 2019





Do strzelaniny doszło w Dayton w stanie Ohio

Kolejna strzelanina

Do strzelaniny w Ohio doszło kilkanaście godzin po tym, jak 21-latek otworzył ogień w supermarkecie Walmart w El Paso w stanie Teksas, zabijając 20 osób i raniąc 26.



Zaledwie kilka dni wcześniej, 28 lipca, 19-latek zastrzelił trzy osoby, w tym dwoje dzieci, a 15 ranił na festiwalu kulinarnym w miejscowości Gilroy w stanie Kalifornia.

Interwencja policji podczas strzelaniny w El Paso Fot. IVAN PIERRE AGUIRRE/ PAP/EPA

Interwencja policji podczas strzelaniny w El Paso Fot. IVAN PIERRE AGUIRRE/ PAP/EPA

Interwencja policji podczas strzelaniny w El Paso Fot. IVAN PIERRE AGUIRRE/ PAP/EPA

Interwencja policji podczas strzelaniny w El Paso Fot. IVAN PIERRE AGUIRRE/ PAP/EPA

Strzelanina w El Paso Fot. PAP/EPA/IVAN PIERRE AGUIRRE

Strzelanina w El Paso Fot. IVAN PIERRE AGUIRRE/ PAP/EPA

Strzały padły w supermarkecie w sąsiedztwie centrum handlowego Cielo Vista w El Paso