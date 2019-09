Strzały na stacji kolejowej w Seattle. Napastnik na wolności





W piątek w nocy na stacji kolei lekkiej w Seattle padły strzały. Trzy osoby zostały ranne, jedna z nich zmarła w szpitalu. Napastnik pozostaje na wolności.

Do zdarzenia doszło w podziemiach stacji Westlake około godziny 21.30 czasu lokalnego (około 6 rano w sobotę w Polsce).



Shooting investigation near Westlake Station. 3 people struck by gunfire. Suspects outstanding. This is an active investigation, will update with additional information when available. — Seattle Police Dept. (@SeattlePD) September 14, 2019

- Zszedłem do tunelu. Przy ruchomych schodach siedział mężczyzna z krwawiącą nogą - relacjonował jeden ze świadków cytowany przez CBS News. Dodał, że ranny ostrzegł go, aby nie wchodził na stację, ponieważ w pobliżu znajduje się uzbrojony napastnik.

Według relacji świadków na ulicy doszło do sprzeczki, która przeniosła się na stację kolejową.

Gdy policja dotarła na miejsce znalazła trzech mężczyzn z ranami postrzałowymi, w tym dwóch w stanie ciężkim.

Funkcjonariusze przeprowadzili resuscytację na miejscu. Następnie ranni zostali przewiezieni do szpitala. Jednego z nich nie udało się uratować, drugi znajduje się w stanie krytycznym, stan trzeciego pozostaje stabilny.

Nie wiadomo, czy ofiary i strzelca coś łączy.

Napastnik na wolności

Jak relacjonują świadkowie, napastnik zbiegł z miejsca strzelaniny na piechotę. Policja podejrzewa, że sprawca działał w pojedynkę. Trwają poszukiwania mężczyzny. Policja prosi o wszelkie informacje, które mogą pomóc schwytać sprawcę.

Źródło: ENEX Strzały w Seattle na stacji kolejowej