Sprawca ataku w bazie wojskowej cytował bin Ladena

Nie jestem waszym przeciwnikiem, bo jesteście Amerykanami. Nienawidzę was, bo każdego dnia wspieracie, finansujecie i popełniacie zbrodnie - miał napisać na Twitterze oficer saudyjskiego lotnictwa Mohammed al-Szamrani, który w piątek zastrzelił trzy osoby w bazie lotnictwa marynarki wojennej USA na Florydzie. Cytował też Osamę bin Ladena.

"Jestem przeciwny złu, a Ameryka w całości przekształciła się w kraj zła (...). Nie jestem waszym przeciwnikiem, bo jesteście Amerykanami, nie nienawidzę was z powodu waszych swobód, nienawidzę was, bo każdego dnia wspieracie, finansujecie i popełniacie zbrodnie nie tylko przeciw muzułmanom, ale też przeciw ludzkości" - miał napisać Szamrani.

FBI, które prowadzi śledztwo w tej sprawie, weryfikuje wpisy, aby upewnić się, że Szamrani był ich autorem.

Do ataku doszło w bazie wojskowej na Florydzie



Książę zabrał głos po ataku

Według oficjalnej saudyjskiej agencji prasowej SPA, król Salman ibn Abd al-Aziz as-Saud, który już w piątek przekazał kondolencje rodzinom i bliskim ofiar ataku, nakazał służbom specjalnym królestwa podjęcie współpracy z amerykańskimi agencjami śledczymi.

Książę Chaled ibn Salman, wiceminister obrony Arabii Saudyjskiej, napisał w sobotę na Twitterze: "Jak wielu członków saudyjskich sił zbrojnych, zostałem wyszkolony w amerykańskiej bazie wojskowej i szkolenie to wykorzystaliśmy w słusznych sprawach, jak walka z terroryzmem i innymi zagrożeniami, ramię w ramię z naszymi amerykańskimi sojusznikami".



A large number of Saudi graduates of the Naval Air Station in Pensacola moved on to serve with their U.S counterparts in battlefronts around the world, helping to safeguard the regional and global security. Today's tragic event is strongly condemned by everyone in Saudi Arabia — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) 6 grudnia 2019

Atak w bazie wojskowej na Florydzie

Napastnik, który był w Naval Air Station Pensacola na szkoleniu wojskowym, zginął po wymianie ognia z dwoma policjantami. W sobotę dowódca bazy, kapitan Timothy Kinsella przypomniał, że na jej terenie nie wolno nosić przy sobie broni, co może tłumaczyć fakt, że Szamrani strzelał z broni krótkiej.

W Naval Air Station Pensacola, nazywanej "kolebką lotnictwa morskiego" służy 16 tys. wojskowych i pracuje 7,4 tys. osób cywilnych. Jest to jedna z najważniejszych baz szkoleniowych lotnictwa marynarki wojennej USA.

Strzelanina w bazie marynarki wojennej w Pensacola na Florydzie