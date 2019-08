W jednym mieście od kwietnia zastrzelono 12 czarnoskórych dzieci. "Nie mogę tu żyć"

Seria brutalnych zabójstw wstrząsnęła w ostatnim czasie amerykańskim miastem St. Louis w stanie Missouri. Od kwietnia zamordowano tam kilkanaścioro czarnoskórych dzieci. Wszystkie zostały zastrzelone. Mieszkańcy są zszokowani i przerażeni. Zdesperowane władze oferują 100 tysięcy dolarów nagrody za informacje, które pomogą im rozwikłać przynajmniej część niewyjaśnionych dotąd zbrodni.

W zeszły piątek ośmioletnia Journee Thompson czekała z rodziną przed jedną z restauracji w St. Louis, gdy padły strzały. Trafiona kulą dziewczynka osunęła się na ziemię. Nie przeżyła.



Kayden Johnson została zamordowana razem ze swoją mamą w kwietniu. Ich ciała znaleziono w łazience, gdzie schowały się przed włamywaczami. Dziewczynka miała dwa lata.



10-letni Eddie Hill został zastrzelony na ganku swojego domu.



Trzyletnia Kennedi Powell zginęła na chodniku, gdy jadła pizzę niedaleko miejsca, w którym mieszkała.



Siedmioletniego Xaviera Usangę zastrzelono podczas zabawy z siostrą w ogródku. Kula trafiła go w szyję.



Od kwietnia w St. Louis zastrzelono co najmniej 12 czarnoskórych dzieci i nastolatków poniżej 17. roku życia. Jak piszą amerykańskie media, to jeden z najkrwawszych dla młodych ludzi wakacyjnych sezonów od lat w mieście, które słynie z wysokiego wskaźnika zabójstw.

"Nie mogę tu żyć"

Mieszkańcy są przerażeni, rodziny ofiar zrozpaczone.

- Za każdym razem, gdy patrzę na to miejsce (zbrodni - red.) widzę ją. To trudne - mówi portalowi CBS News babcia małej Kennedi Powell.



Ojciec Journee Thompson, który widział śmierć córki stwierdził, że "gdy wszystko się wyjaśni", chce wyprowadzić się z St. Louis. - Nie mogę tu żyć, wiedząc, że to miasto, w którym zamordowano moje dziecko - tłumaczy.

25 tysięcy dolarów za poszlakę

Zdesperowane władze miasta postanowiły wspomóc śledztwo. Za informację, która doprowadzi do aresztowania zabójców dzieci poniżej 10. roku życia oferują nagrodę w wysokości 25 tysięcy dolarów. Łącznie na ten cel przeznaczyły czterokrotność tej kwoty.



- Jeśli jesteście tak samo oburzeni jak ja, gdy pytam: kto to robi? kto strzela w stronę trzylatka? kto strzela w siedmiolatka lub ośmiolatka lub 10-latka? Proszę, pomóżcie policji w rozwiązaniu tych zbrodni - powiedziała burmistrz miasta Lyda Krewson na sobotniej konferencji prasowej. Nagroda obowiązuje jedynie do 1 września. - To paląca sprawa - wyjaśniła Krewson.



Dzień po oświadczeniu burmistrz miasta zginęło kolejne dziecko. 15-letniego Setnionio Coxa znaleziono martwego z kulą w ciele.



- Potrzebujemy więcej informacji, potrzebujemy kluczowych informacji o tych zbrodniach, by można było dokonać aresztowań - stwierdziła we wtorek Lisa Pisciotta z lokalnej organizacji Regional Crimestoppers.



Do tej pory policja aresztowała tylko jednego podejrzanego. Mężczyzna przyznał się do zastrzelenia siedmioletniego Xaviera. Pozostali zabójcy grasują na wolności. - Wszyscy znajdujemy się w niebezpieczeństwie, gdy podejrzani pozostają na ulicach - ostrzegała burmistrz St. Louis.

Krwawe statystyki

Jak pisze "New York Times", liczba zabójstw dzieci, dokonanych z broni palnej w St. Louis od początku tego roku jest najwyższa od ostatnich pięciu lat.

Od 2014 roku miasto znajduje się na szczycie listy amerykańskich miast pod względem wskaźnika morderstw - wynika z danych Pew Research Center. Według lokalnej policji tylko od początku 2019 roku w St. Louis doszło do 134 morderstw.



Jak pisze portal BuzzFeed, we wschodniej części miasta, zamieszkanej przez 26 tysięcy osób, głównie czarnoskórych, statystyki zabójstw są 19-krotnie wyższe niż wynosi średnia krajowa. 83 procent wszystkich 410 zabójstw w tym rejonie w latach 2000-2018 miało związek z bronią palną. Ponad 90 procent ofiar to osoby czarnoskóre, a 75 procent spraw do tej pory nie zostało rozwikłanych - dodaje portal.



W tym tygodniu, członkowie tak zwanego Czarnego Zgromadzenia (ang. Black Caucus) w Zgromadzeniu Ogólnym Missouri wystosowali list do gubernatora stanu, Michaela Parsona. W apelu proszą o rozważenie przyjęcia ustawy, która pozwoliłaby gminom o wysokim wskaźniku przemocy z użyciem broni palnej wprowadzić ograniczenia dostępu do broni.

St. Louise w stanie Missouri