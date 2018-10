Awaria silnika w trakcie lotu i szczęśliwe lądowanie. Na autostradzie

Foto: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Video: [2018 Cable News Network All Right Reserved]

Awaryjne lądowanie samolotu na międzystanówce

20.10 | Na drodze międzystanowej niedaleko San Diego w stanie Kalifornia doszło do awaryjnego lądowania samolotu. Na pokładzie znajdowali się 25-letni instruktor oraz jego uczeń. Kiedy maszyna była w powietrzu, pojawiły się problemy z silnikiem. Wtedy pilot przejął stery od kursanta i podjął decyzję o lądowaniu - na drodze. Całe zdarzenie nagrał kierowca samochodu, jadący autostradą. Całe szczęście nikomu nic się nie stało.

