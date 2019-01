"Zobaczyłem auto, które właśnie zanurzało się w moim basenie"

Foto: [2019 Cable News Network All Right Reserved] Video: [2019 Cable News Network All Right Reserved]

Samochód wylądwał w basenie

06.01 | W Pompano Beach, niedaleko Miami na Florydzie kierowca stracił kontrolę nad pojazdem, wypadł z drogi, przebił płot i wjechał na jedną z posesji, prosto do basenu. Autem jechały dwie osoby - mężczyzna i kobieta. Uratował ich właściciel posesji.

