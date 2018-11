Trump "nie może pisać na nowo prawa migracyjnego". Dekret prezydenta zablokowany

Amerykański sąd tymczasowo zawiesił prezydencki dekret Donalda Trumpa zakazujący udzielenie azylu migrantom, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Meksykiem - poinformowała w poniedziałek agencja Reuters.

Oderwali się od reszty karawany, dotarli już do granicy Setki migrantów z... czytaj dalej » - Bez względu na to jak daleko sięga władza prezydenta, nie może on pisać na nowo prawa migracyjnego, by wprowadzić zasadę, której Kongres jasno zakazał - powiedział sędzia rejonowy Jon Tigar z San Francico, który zablokował prezydenckie rozporządzenie.

Decyzja sędziego wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym i ma obowiązywać w całym kraju, przynajmniej do 19 grudnia, kiedy to planowane jest kolejne posiedzenie w tej sprawie.

Dekret przeciw karawanie

Dekret prezydencki został wydany 9 listopada, w związku z marszem karawany migrantów pochodzących głównie z państw Ameryki Środkowej, która wyruszyła 13 października z San Pedro Sula w Hondurasie.

Jak poinformował przedstawiciel amerykańskiej administracji, zarządzenie to nie dotyczy dzieci, które bez opieki dorosłych usiłują dostać się do USA.

Według agencji Reutera decyzja Trumpa zawieszała de facto prawo uchodźców do poszukiwania schronienia w Stanach Zjednoczonych.

Urząd Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) wydał wkrótce po ogłoszeniu decyzji przez Trumpa oświadczenie, w którym zaznaczył, że Stany Zjednoczone muszą zapewnić ludziom uciekającym przed prześladowaniami czy przemocą ochronę, jaka zgodnie z prawem przysługuje uchodźcom.

Prezydent USA zdecydował także o tym, by do ochrony granicy wysłać wojsko. Przejścia graniczne między USA i Meksykiem są umacniane poprzez dodatkowe barykady z drutu kolczastego.

Źródło: PAP/EPA Amerykańskie wojsko wzmacnia południową granicę