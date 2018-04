Siedmiu osadzonych zginęło, a 17 zostało rannych w wyniku rozruchów, które wybuchły w więzieniu o zaostrzonym rygorze w amerykańskim Bishopville, w Karolinie Południowej. Wśród ofiar nie ma funkcjonariuszy służby więziennej.

Rozruchy rozpoczęły się w niedzielę wieczorem czasu lokalnego, w więzieniu Lee Correctional Institution w Karolinie Południowej. Doszło tam do licznych awantur między więźniami, w trzech jednostkach mieszkalnych. Walki, które wybuchły w kilku miejscach na raz, trwały wiele godzin.

Sytuację udało się opanować dopiero w poniedziałek o 2:55 nad ranem czasu lokalnego. Teraz w więzieniu jest już spokojnie - informował na antenie TVN24 BiS korespondent "Faktów" TVN w USA, Marcin Wrona.



Na razie nie wiadomo, co było przyczyną rozruchów.

Więzienie ze złą sławą

To nie pierwszy taki incydent w okrytym złą sławą więzieniu, w którym osadzeni są najgorsi przestępcy z Karoliny Południowej. To łącznie 1500 osób.



W marcu więźniowie we wspomnianym zakładzie karnym przejęli kontrolę nad jedną z sal. Wzięli wówczas zakładnika - jednego z funkcjonariuszy służby więziennej.



W lutym doszło tam do morderstwa. Jeden z osadzonych zabił innego z więźniów. Z kolei w ubiegłym roku więźniowie kilkakrotnie nożami godzili funkcjonariuszy służby więziennej - przypominał korespondent "Faktów".

Więzienie Lee Correctional Institution w Karolinie Południowej