Maria Butina skazana w USA. "Błagała o litość"





Foto: FR31454 AP/Associated Press/East News | Video: Reuters/ENEX Maria Butina usłyszała wyrok

W piątek Rosjanka Maria Butina, oskarżona o działanie w Stanach Zjednoczonych jako rosyjska agentka, została skazana przez amerykański sąd na 18 miesięcy więzienia. W grudniu 2018 roku kobieta przyznała się do winy. Po odbyciu kary ma zostać deportowana do Rosji.

Oskarżana o szpiegostwo Rosjanka zgodziła się na współpracę Maria Butina,... czytaj dalej » Rosjanka usłyszała wyrok 18 miesięcy więzienia, czyli tyle, ile domagała się prokuratura.

Sędzia Tanya Chutkan powiedziała, że dziewięć miesięcy, które Maria Butina spędziła do tej pory w areszcie zostaną zaliczone na poczet kary. Zgodziła się także, by kobieta została deportowana do Rosji po wyjściu na wolność.

Jak pisze Reuters, po ogłoszeniu wyroku ubrana w więzienny kombinezon Rosjanka przepraszała i "błagała o litość". - Mam trzy dyplomy, a teraz jestem przestępcą z wyrokiem bez pracy i bez pieniędzy - powiedziała łamiącym się głosem.

Przyznała się do udziału w spisku

W grudniu 2018 roku Butina przyznała się w sądzie federalnym do jednego z punktów oskarżenia, dotyczącego udziału w spisku przeciwko USA. Wcześniej zawarła ugodę z prokuraturą. W ramach ugody przyznała, że próbowała zinfiltrować amerykański Krajowy Związek Strzelecki (NRA), z którym blisko współpracowała, i przekazywać informacje o politykach USA przedstawicielowi rosyjskich władz.

Twierdząco odpowiedziała wówczas na pytanie sądu dotyczącego tego, czy w latach 2015-2018 uczestniczyła w zmowie z osobami na terytorium USA w celu zaszkodzenia interesom państwa.

Na sali sądowej Butina przyznała wtedy, że działała "pod kierownictwem" przedstawiciela rosyjskich władz. CNN i "New York Times" informowały, że chodzi o Aleksandra Torszyna, w przeszłości wiceszefa banku centralnego Rosji. Torszyn jest na liście Rosjan objętych amerykańskimi sankcjami w reakcji na ingerencję służb specjalnych Kremla w wybory prezydenckie w USA w roku 2016.

Oskarżona zgodziła się na współpracę ze śledczymi. W lutym odłożono ogłoszenie wyroku w jej sprawie na wniosek prokuratury, która argumentowała, że Butina współpracuje w ramach śledztwa.

Aresztowanie Rosjanki

30-letnią Rosjankę aresztowano w lipcu 2018 roku w Waszyngtonie pod zarzutem działalności agenturalnej na rzecz Rosji poprzez nawiązywanie kontaktów z obywatelami USA i infiltrowanie ugrupowań politycznych. Od tego czasu pozostawała w areszcie.

W grudniu ubiegłego roku Rosja zarzuciła Stanom Zjednoczonym, że Butinę zmuszono, by przyznała się do "absolutnie niepoważnych" zarzutów.

Źródło: Alexandria Sheriffs Office Maria Butina skazana na 18 miesięcy więzienia