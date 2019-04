Upubliczniono raport Muellera. Trump: game over





Prokurator generalny USA William Barr potwierdził w czwartek, że śledczy Robert Mueller nie znalazł żadnych dowodów, by ktokolwiek ze sztabu Donalda Trumpa spiskował z Rosją bądź koordynował z nią swoje działania podczas kampanii prezydenckiej w 2016 roku. Na krótko przed upublicznieniem raportu amerykański prezydent nazwał dochodzenie w tej sprawie "największym politycznym oszustwem wszech czasów".

Prokurator generalny William Barr powiedział, że to on podjął decyzję o upublicznieniu raportu specjalnego prokuratora Roberta Muellera w sprawie domniemanych kontaktów sztabu Donalda Trumpa z Rosją.

O godzinie 17 polskiego czasu zredagowana wersja liczącego 400 stron raportu trafiła do komisji sprawiedliwości Izby Reprezentantów.

Dokument opublikowany został w internecie. Zamazane zostały w nim jednak pewne informacje, pozwalające na zidentyfikowanie niektórych agentów czy świadków.

ZOBACZ CAŁY RAPORT MUELLERA>>>

Rosja winna, Trump nie

Zredagowana wersja raportu Muellera będzie publiczna w czwartek Prokurator... czytaj dalej » Jak mówił William Barr na konferencji prasowej, raport Muellera potwierdza, że Rosja próbowała ingerować w wybory w USA w 2016 roku. Dodał jednak, że według dokumentu Moskwa nie uzyskała współpracy ani prezydenta Donalda Trumpa, ani jego sztabu wyborczego, ani żadnego innego obywatela Stanów Zjednoczonych.

W raporcie Muellera opisano także 10 przypadków, które rozpatrywano pod kątem podejrzeń o utrudnianie śledztwa w tej sprawie przez Trumpa. Po ich analizie śledczy doszli do wniosku, że nie było takich prób ze strony prezydenta.

- Zastępca prokuratora generalnego i ja doszliśmy do wniosku, że dowody zebrane przez specjalnego prokuratora [Roberta Muellera - przyp. red.] nie są wystarczające, aby stwierdzić, że prezydent popełnił przestępstwo obstrukcji sądowej - mówił Barr.

Raport wylicza jednak przypadki kontaktów członków sztabu Trumpa z przedstawicielami Rosji.

Oglądaj Wideo: TVN24 BiS Barr: nie ma dowodów, by Trump utrudniał śledztwo Muellera

Demokraci: narzucanie interpretacji raportu

Demokraci skrytykowali decyzję o przeprowadzeniu konferencji prasowej prokuratora Barra w sprawie raportu przed jego publikacją. Przeciwnicy polityczni Trumpa twierdzą, że jest to narzucanie interpretacji wyników śledztwa i próba ochrony prezydenta.

Politycy Partii Demokratycznej domagają się publikacji nieredagowanej wersji raportu, argumentując, że Barr został nominowany na prokuratora generalnego przez Trumpa, więc nie jest bezstronny.

"Największe polityczne oszustwo wszech czasów"

Na kilka godzin przed upublicznieniem raportu Muellera Donald Trump nazwał na Twitterze śledztwo w tej sprawie "największym politycznym oszustwem wszech czasów".

Zamieszczone nagranie wideo Trump opatrzył słowami "Żadnej zmowy - żadnej obstrukcji", co było nawiązaniem do konkluzji przedstawionych przez prokuratora generalnego Williama Barra. Opublikował także zdjęcie z napisem "game over", nawiązujące stylem do popularnego serialu "Gra o tron".

Na zdjęciu, obok stojącego tyłem prezydenta, znajduje się napis: "Żadnej zmowy. Żadnej obstrukcji. Dla nienawistników i radykalnych lewicowych Demokratów - GRA SKOŃCZONA".



No Collusion - No Obstruction! pic.twitter.com/diggF8V3hl — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 kwietnia 2019



pic.twitter.com/222atp7wuB — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 kwietnia 2019

Trump od początku zaprzeczał, by jego sztab utrzymywał kontakty z Rosją, zaś śledztwo Muellera cały czas nazywał "polowaniem na czarownice".

"Całkowite zwycięstwo prezydenta"

"Wyniki śledztwa to całkowite zwycięstwo prezydenta. (...) Jest jasne, że nie było żadnego nadużycia o charakterze karnym" - napisali w oświadczeniu prawnicy Trumpa: Rudy Giuliani, Jay Sekulow, Jane Raskin i Martin Raskin.



Podkreślili również, że raport dowodzi, iż Trump działał właściwie, zwalniając ze stanowiska dyrektora FBI Jamesa Comeya.

Śledztwo zakończone

Pod koniec marca Mueller zakończył trwające prawie dwa lata śledztwo, mające sprawdzić, czy sztab Donalda Trumpa w kampanii prezydenckiej utrzymywał kontakty z Rosją.

Po przekazaniu raportu prokuratorowi generalnemu ten początkowo przedstawił tylko czterostronicowe streszczenie, z którego wynikało, że nie było żadnej zmowy między sztabem Trumpa a Rosją oraz że nie można stwierdzić, że obecny prezydent utrudniał śledztwo.