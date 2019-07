Szef dyplomacji Iranu dostał wizę. Może polecieć do USA

Foto: Flickr / U.S. Department of State Video: [2019 Cable News Network All Right Reserved]

Trump: Iran robi wiele złych rzeczy, lepiej niech bardzo uważa

10.07 | W środę Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) przekazała, że Iran wzbogaca uran do 4,5 procent, a więc ponad limit 3,6 procent, wyznaczony w umowie nuklearnej z 2015. Dodała, że wbrew międzynarodowym zobowiązaniom, Teheran zwiększył także swoje zapasy tego pierwiastka. Według Waszyngtonu, to próba wymuszenia ustępstw wobec Islamskiej Republiki przez społeczność międzynarodową. - Ten kraj robi teraz wiele złych rzeczy, więc lepiej niech bardzo uważa - ostrzegł prezydent USA, Donald Trump.

»