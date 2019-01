USA "pomagają legalnemu rządowi". Wenezuelskie aktywa przekazują Guaido





Amerykański Departament Stanu przekazał Juanowi Guaido, liderowi wenezuelskiej opozycji, który ogłosił się tymczasowym prezydentem, kontrolę nad aktywami Wenezueli znajdującymi się na rachunkach w amerykańskich bankach - poinformowano we wtorek.

Sekretarz stanu Mike Pompeo wyjaśnił, że wydane przez niego upoważnienie "pomoże legalnemu rządowi Wenezueli zabezpieczyć te aktywa, aby zostały one wykorzystane dla dobra narodu wenezuelskiego".

Stany Zjednoczone były pierwszym państwem, które uznało deklarację Guaido o tymczasowym przejęciu obowiązków prezydenta kraju, a tym samym odsunięciu od władzy Nicolasa Maduro. W ślad za nimi poszło kilkanaście innych państw, m.in. większość krajów Ameryki Łacińskiej oraz Kanada, Izrael i Australia.

Doradca Trumpa broni Guaido

"Musimy wywrzeć wielką presję, aby dyktator odszedł" Wsparcie dla Guaido w odpowiedzi na działania prokuratora generalnego Wenezueli wyraził także doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego John Bolton.

We wtorek prokurator Tarek Saab zwrócił się do wenezuelskiego Sądu Najwyższego o otwarcie wstępnego postępowania przeciwko Guaido oraz objęcie go zakazem opuszczania kraju i zamrożenie jego rachunków.

"Potępiamy groźby wysuwane przez nielegalnego byłego prokuratora generalnego Wenezueli pod adresem prezydenta Juana Guaido. Powtórzę to - będą poważne konsekwencje dla tych, którzy próbują podważyć demokrację i zaszkodzić Guaido" - napisał na Twitterze Bolton.

Ze względu na sprawowaną funkcję Guaido, przewodniczący wenezuelskiego parlamentu i lider opozycji, ma immunitet, który może być uchylony jedynie decyzją Sądu Najwyższego.

Prokurator nie sprecyzował, z jakich artykułów ma być wszczęte postępowanie przeciwko Guaido. Wskazał natomiast, że dochodzenie ma związek z niepokojami wywołanymi jego ubiegłotygodniową decyzją o ogłoszeniu się tymczasowym prezydentem.

Na konferencji prasowej Guaido podkreślił, że nie bagatelizuje możliwości pójścia do więzienia, jednak, jak wskazał, "to nic nowego". - Jesteśmy tu. Będziemy kontynuować działania i pracę, by stawić czoło kryzysowi humanitarnemu - dodał.

Stanu Zjednoczone przeciw Maduro

Maduro - który na początku stycznia został zaprzysiężony na drugą kadencję po wygraniu przez niego niespełniających standardów demokratycznych wyborów prezydenckich w zeszłym roku - oskarża Waszyngton o kierowanie puczem mającym na celu odsunięcie go od władzy i przejęcie kontroli nad największymi rezerwami ropy naftowej na świecie.

W poniedziałek USA nałożyły sankcje na wenezuelski państwowy koncern naftowy PDVSA.

Jak podaje Associated Press, we wtorek po południu czasu miejscowego wiceprezydent USA Mike Pence spotka się z Carlosem Vecchio, nowym przedstawicielem dyplomatycznym Wenezueli w Waszyngtonie, wyznaczonym przez Juana Guaido.

Oba te kroki - przekazanie Guaido kontroli nad aktywami oraz sankcje przeciwko PDVSA - są bardzo poważnym uderzeniem w reżim Maduro, który będzie miał kłopoty ze spłacaniem zobowiązań finansowych, szczególnie że w efekcie rządów prezydenta kraj już jest w gospodarczej ruinie.

We wtorek Rosja, która wspiera Maduro, oświadczyła, iż oczekuje od Wenezueli terminowej spłaty zadłużenia. Według rosyjskich władz jeszcze większe zadłużenie Wenezuela ma wobec Chin, które również uznają Maduro.