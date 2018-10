Przechwycono kolejną podejrzaną przesyłkę, która miała trafić do CNN

Video: TVN24 BiS

Podejrzane przesyłki w USA. Relacja korespondenta Faktów TVN

24.10 | W przesyłkach wysłanych do byłego prezydenta USA Baracka Obamy i byłej sekretarz stanu Hillary Clinton znaleziono urządzenia wybuchowe - poinformował w środę dziennik "New York Times", powołując się na źródła policyjne. Urządzenia te miały być podobne do tego, które w poniedziałek znaleziono w skrzynce pocztowej miliardera George’a Sorosa.

