Prezydent Francji Emmanuel Macron zaapelował w środę do USA, by odrzuciły pokusę nacjonalizmu i angażowały się na świecie. Jego zdaniem Ameryka nie powinna wycofywać się z umowy nuklearnej z Iranem, dopóki nie zostanie zawarte szersze porozumienie. - Iran nigdy nie może posiadać broni jądrowej. Nigdy - podkreślił, zwracając się do kongresmenów.

Macron w środę wygłosił przemówienie podczas wspólnej sesji obu izb Kongresu. Według agencji AFP wypowiadający się po angielsku francuski prezydent został ciepło przyjęty przez kongresmenów.

Porozumienie z Iranem "nie jest idealne". Ale musi zostać

Kolacja w Białym Domu i przemówienie w Kongresie. Pierwsza taka wizyta u Trumpa Prezydent Francji... czytaj dalej » Podczas trzydniowej wizyty w USA Macron próbował przekonać Donalda Trumpa, by ocalił porozumienie nuklearne z Iranem, ostro krytykowane przez amerykańskiego prezydenta. Kończąc pobyt w Stanach Zjednoczonych, francuski prezydent oznajmił, że obecna umowa nie jest idealna, ale musi nadal obowiązywać, dopóki nie zostanie opracowany jej zamiennik.

- To prawda, że to porozumienie nie uwzględnia wszystkich obaw, w tym tych bardzo ważnych. Jednak nie powinniśmy go porzucać, nie mając czegoś solidnego w zanadrzu. Takie jest moje stanowisko - oświadczył.

Umowa nuklearna zawarta w 2015 roku ogranicza program jądrowy Iranu w zamian za zniesienie sankcji nałożonych na ten kraj. Trump nazywał ją jedną z najgorszych umów w historii i w styczniu przedstawił Brytyjczykom, Francuzom i Niemcom ultimatum, wzywając ich do zmodyfikowania do 12 maja wadliwych - według USA - punktów porozumienia. Zagroził, że w przeciwnym razie odmówi ponownego zawieszenia amerykańskich sankcji gospodarczych wobec Teheranu.

Powstrzymać Teheran

Macron po rozmowie z Trumpem. Możliwe "nowe elementy" umowy z Iranem Iran będzie miał... czytaj dalej » Podczas wizyty Macrona obaj przywódcy zobowiązali się do szukania silniejszych środków mających na celu powstrzymanie Iranu, ale Trump nie złożył obietnicy, że jego kraj nie wycofa się z umowy, wynegocjowanej za prezydentury jego poprzednika Baracka Obamy. Trump zagroził też Teheranowi odwetem, jeśli wznowi swój program jądrowy.

Tymczasem francuski prezydent opowiada się za opracowaniem nowego podejścia, w ramach którego USA i Europa zajęłyby się kwestią działalności nuklearnej Iranu po 2025 roku i irańskiego programu budowy pocisków balistycznych oraz szukałyby warunków politycznego rozwiązania mającego na celu powstrzymanie wpływów Iranu w Jemenie, Syrii, Iraku i Libanie.

- Chcę i uzgodniłem z waszym prezydentem, że możemy pracować nad bardziej kompleksowym porozumieniem, które będzie dotyczyło wszystkich tych problemów - powiedział Macron.

- Iran nigdy nie może posiadać broni jądrowej. Nie teraz. Nie za pięć lat. Nie za 10 lat. Nigdy - podkreślił, zwracając się do kongresmenów.



- Niezależnie od tego, jaka będzie decyzja Stanów Zjednoczonych, nie oddamy pola do działania [krajom - przyp. red.] zbójeckim. Nie oddamy mocarstwom na Bliskim Wschodzie pola do działania w tym konflikcie - zapewnił prezydent Francji.

Źródło: PAP/EPA/MICHAEL REYNOLDS Macron przemówił do amerykańskich kongresmenów

Czasy "gniewu i strachu"

"Ameryka jest w grze i Ameryka zwycięży". Cztery filary bezpieczeństwa według Trumpa Donald Trump... czytaj dalej » Macron przekonywał kongresmenów, że kraje powinny dzielić się odpowiedzialnością za współczesne wyzwania gospodarcze i dotyczące bezpieczeństwa.

Amerykanie i Europejczycy "żyją w czasach gniewu i strachu", ale "te uczucia niczego nie budują" - powiedział.

Izolacjonizm i nacjonalizm "są kuszącymi tymczasowymi lekarstwami na nasze lęki", ale jedynym rozwiązaniem jest międzynarodowe zaangażowane - przekonywał prezydent Francji.

- Zamknięcie drzwi na świat nie powstrzyma ewolucji świata - podkreślił. Według francuskich komentatorów w ten sposób Macron odrzucił politykę prezydenta USA Donalda Trumpa "America First".

- Wymaga to, bardziej niż kiedykolwiek, zaangażowania Stanów Zjednoczonych, gdyż wasza rola była decydująca w tworzeniu i ochronie dzisiejszego wolnego świata. To Stany Zjednoczone wymyśliły ten multilateralizm. To wy teraz musicie pomóc go zachować i na nowo go utworzyć - apelował francuski prezydent.

"Nie mamy planety B"

Macron skrytykował też USA za wycofanie się z paryskiej umowy klimatycznej, stwierdzając, że "nie mamy planety B", ale wyraził przekonanie, że kraj ten ponownie przyłączy się do porozumienia.

- Wierzę w budowanie lepszej przyszłości dla naszych dzieci, a wymaga to zaoferowania im planety, która za 25 lat wciąż będzie nadawała się do życia - dodał.

Macron jest ósmym francuskim prezydentem, który wygłosił przemówienie podczas wspólnej sesji obu izb Kongresu.