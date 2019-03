"To początek sojuszu na rzecz wolności i prosperity". Prezydent Brazylii przybył do USA

Foto: LAURENT GILLIERON/PAP/EPA Video: twitter.com/jairbolsonaro

Prezydnet Brazyli przed operacją jelit

5.02 | Bolsonaro podczas kampanii prezydenckiej we wrześniu został zaatakowany nożem. Lekarzom ledwo udało się wtedy ocalić mu życie. W styczniu prezydent Brazylii przeszedł operację usunięcia stomii jelitowej. W wideo opublikowanym przed operacją, odniósł się on m.in. do tragedii w kopalni żelaza [dźwięk oryginalny]

