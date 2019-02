Metamfetamina warta prawie miliard dolarów. Udaremnili największy przemyt w historii





Amerykańskie władze skonfiskowały wartą prawie miliard dolarów metamfetaminę, która miała trafić do Australii. To największe w historii przejęcie narkotyków na amerykańskiej ziemi - podaje CNN.

1,7 tony metamfetaminy, oraz mniejsze ilości heroiny i kokainy, które miały trafić statkiem do Australii, zostały ukryte w sprzęcie elektronicznym. Ich łączna wartość została wyceniona przez śledczych na 911 milionów dolarów. To nie tylko największe przejęcie narkotyków w Stanach Zjednoczonych. Gdyby doszedł do skutku, byłby to też największy w historii przemyt środków odurzających do Australii.

Zdjęcia przechwyconych narkotyków udostępniła australijska policja.

Źródło: Australijska policja federalna Największy w historii przechwyt narkotyków w USA

Sześciu podejrzanych

Narkotyki skonfiskowano 9 stycznia w Kalifornii. W czwartek australijska policja aresztowała w stanach Wiktoria i Nowa Południowa Walia sześć osób, podejrzanych o udział w organizowaniu tego rekordowego przemytu.

Trzech z zatrzymanych jeszcze w piątek stanie przed sądem w Melbourne.

Źródło: Australijska policja federalna Narkotyki miały trafić do Australii

Bezcenna współpraca

Rosyjscy marynarze zatrzymani z prawie 10 tonami kokainy Policja Republiki... czytaj dalej » - Powstrzymując (przemyt - red.) zagwarantowaliśmy, że przestępcy nie uzyskają korzyści z ogromnego cierpienia, jakie te narkotyki mogły wywołać w naszym społeczeństwie - powiedział rzecznik australijskiej policji.



Oświadczenie w tej sprawie wydał także pełniący obowiązki amerykańskiego ambasadora w Australii James Carouso.

"To historyczne przejęcie narkotyków ukazuje, jak ważne jest amerykańsko-australijskie partnerstwo w zapewnianiu bezpieczeństwa Amerykanom i Australijczykom. Każdego dnia amerykańskie i australijskie służby współpracują, byśmy wszyscy byli bezpieczni" - napisał Carouso.