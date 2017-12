52 osoby zostały aresztowane w czwartek w Meszhedzie, drugim co do wielkości mieście Iranu, podczas protestów przeciwko bezrobociu, podwyżkom cen i korupcji. Uczestnicy demonstracji skandowali hasła przeciwko prezydentowi Hasanowi Rowhaniemu. Na nagraniach ze świętego miasta szyitów irańskich Kom widać setki demonstrantów, którzy skandują: "Śmierć dla dyktatora" lub "Uwolnić więźniów politycznych".

W piątek policja rozpędziła antyrządowych manifestantów w Kermanszah na zachodzie kraju, a demonstracje rozszerzyły się na Teheran i kilka innych miast. To największa fala protestów od 2009 roku.

Aresztowanie "pokojowych demonstrantów" ostro potępił w piątek również Departament Stanu USA.

- Władze Iranu przekształciły dobrze prosperujący kraj o bogatej historii i kulturze w państwo, które eksportuje głównie przemoc, rozlew krwi i chaos - oświadczyła z kolei rzeczniczka amerykańskiego Departamentu Stanu Heather Nauert.

Prezydent Donald Trump napisał na Twitterze, że "irański rząd powinien szanować prawa swych obywateli, w tym prawo do wyrażania opinii. Świat patrzy!".

Many reports of peaceful protests by Iranian citizens fed up with regime’s corruption & its squandering of the nation’s wealth to fund terrorism abroad. Iranian govt should respect their people’s rights, including right to express themselves. The world is watching! #IranProtests

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 grudnia 2017