Referendum na Kubie. Pompeo: nikt nie powinien dać się zwieść





Sekretarz stanu USA Mike Pompeo powiedział we wtorek, że nikt nie powinien dać się zwieść niedzielnemu referendum na Kubie, w którym Kubańczycy zatwierdzili reformę konstytucji i potwierdzili rolę partii komunistycznej.

- 24 lutego kubański reżim komunistyczny przeprowadził tak zwane referendum narodowe w sprawie poprawek do konstytucji. Nikt nie powinien dać się zwieść temu ruchowi, który daje niewiele poza utrwalaniem pretekstu dla dyktatury reżimu jednej partii - napisał na Twitterze Pompeo.



On February 24, the Cuban communist regime held what it called a “national referendum” on revisions to its constitution. No one should be fooled by this exercise, which achieves little beyond perpetuating the pretext for regime’s one-party dictatorship. https://t.co/dDdz6EW56B — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 26 lutego 2019

Referendum na Kubie

Pompeo: dni Maduro są policzone Sekretarz stanu... czytaj dalej » 86 proc. Kubańczyków zatwierdziło w referendum reformę konstytucji, popierając socjalizm jako ustrój na wyspie.

Projekt nowej konstytucji, który został w lipcu ubiegłego roku zatwierdzony przez parlament, uznaje rolę rynku, własności prywatnej i inwestycji zagranicznych w celu ożywienia gospodarki nękanej niedoborami.

Potwierdza za to "charakter socjalistyczny" kubańskiego systemu politycznego oraz przewodnią rolę jednej Komunistycznej Partii Kuby.

Zdaniem Pompeo tekst nowej konstytucji cementuje system socjalistyczny na Kubie, "blokując wszelką możliwość przeprowadzenia koniecznych reform gospodarczych". Z drugiej strony nowa konstytucja nie "gwarantuje Kubańczykom podstawowych wolności".

Źródło: PAP/EPA 86 procent Kubańczyków zatwierdziło w referendum reformę konstytucji