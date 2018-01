Video: [2018 Cable News Network All Right Reserved] / APTN

Policyjny pościg i potężne zderzenie

25.01 | To ostatnie chwile ucieczki czerwonego SUV-a. Jego kierowca - poszukiwany przez policję - pędził przez Phoenix z prędkością prawie 100 km/h. Na skrzyżowaniu uderzył w inny samochód, a jego auto koziołkowało. Mimo to mężczyzna o własnych siłach wysiadł z rozbitego auta. Wtedy aresztowali go policjanci. Kobieta, która kierowała drugim z rozbitych samochodów trafiła do szpitala. Jest rana ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

