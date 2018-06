"Świetnie, że już mnie tu nie będzie". Po decyzji sądu 30-latek wyprowadził się od rodziców

Foto: Reuters, Syracuse.com Video: [2018 Cable News Network All Right Reserved]

30-latek nie chce się wyprowadzić od rodziców. Skończyło się...

23.05 | Rodzice 30-letniego Michaela Rotondo musieli sięgnąć po drastyczne środki, by zmotywować syna do opuszczenia rodzinnego gniazda. Kiedy kolejne napomnienia nie pomogły, zdecydowali zwrócić się po pomoc do sądu.

