Zapomniał o dzieciach i poszedł do pracy. Osiem godzin później znalazł je martwe

Ojciec zostawił dzieci na osiem godzin w samochodzie....

27.07 | Dwoje dzieci znaleziono martwych na tylnych siedzeniach przegrzanego samochodu w jednej z dzielnic Nowego Jorku. Ojciec zostawił bliźnięta w aucie i sam poszedł do pracy. Mężczyzna trafił do aresztu.

