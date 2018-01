USA odpiera tureckie oskarżenia. Nie tworzymy "terrorystycznej armii"





Ankara nie pozwoli na tworzenie u jej granic "terrorystycznego korytarza i terrorystycznej armii" - powiedział w środę wicepremier Turcji Bekir Bozdag, odnosząc się do planu utworzenia w Syrii Sił Bezpieczeństwa Granicznego (BSF) z udziałem Kurdów. - Nie stworzyliśmy nowej armii ani jednostki straży granicznej - oświadczył w odpowiedzi resort obrony USA.

W niedzielę dowodzona przez USA międzynarodowa koalicja do walki z Państwem Islamskim (IS) poinformowała, że wraz z milicjami syryjskimi pracuje nad utworzeniem Sił Bezpieczeństwa Granicznego. Nazajutrz Bozdag oznajmił, że Stany Zjednoczone "igrają z ogniem", organizując takie jednostki.

W środę Bozdag ostrzegł ponownie, że Turcja nie będzie tolerować "bezsprzecznego zagrożenia" dla swego bezpieczeństwa. Nieco wcześniej Rada Bezpieczeństwa Narodowego Turcji poinformowała w komunikacie, że Ankara nie pozwoli na sformowanie "terrorystycznej armii" wzdłuż tureckiej granicy.



Komunikat głosi też, że Turcja odpowie natychmiast na wszelkie zagrożenia z zachodniej Syrii. Rada domaga się również natychmiastowego odebrania broni, jaką przekazano kurdyjskim Ludowym Jednostkom Samoobrony (YPG).

"Plan jest nie do zaakceptowania"

Plan Amerykanów przewiduje, że to właśnie Kurdowie będą w dużej mierze dowodziły BSF, które mają zostać rozlokowane na północy Syrii wzdłuż granicy z Turcją, wzdłuż wschodniej granicy z Irakiem oraz wzdłuż doliny rzeki Eufrat, którą uznaje się za linię rozdzielającą Syryjskie Siły Demokratyczne (SDF) oraz wojska reżimu prezydenta Syrii Baszara el-Asada.

Po ogłoszeniu planu utworzenia BSF tureckie ministerstwo spraw zagranicznych wydało komunikat, w którym uznało, że jest on nie do zaakceptowania i „zagraża tureckiemu bezpieczeństwu narodowemu oraz syryjskiej integralności terytorialnej".



Jednak szef amerykańskiej dyplomacji Rex Tillerson powiedział w środę, że dla USA zasadnicze znaczenie ma zachowanie "wojskowej i dyplomatycznej obecności w Syrii".



SDF, których trzon stanowią kurdyjscy bojownicy, kontrolują obecnie blisko 25 procent syryjskiego terytorium wzdłuż granic z Turcją i Irakiem. Jak pisze Reuters, siły kurdyjskie starają się obecnie skonsolidować i wzmocnić swe zdobycze terytorialne w północnej Syrii.

"Nie można dopuścić żeby ISIS się odrodziło"

"Nie stworzyliśmy nowej armii ani jednostki straży granicznej" - oświadczył w odpowiedzi resort obrony USA. "Stany Zjednoczone kontynuują szkolenie lokalnych sił bezpieczeństwa w Syrii, które mają na celu zapewnienia bezpieczeństwa ludności powracającej do swych domów" - poinformował Pentagon.



Departament Obrony USA podkreślił, że nie można dopuścić, aby Państwo Islamskie (IS) odrodziło się na obszarach wyzwolonych oraz na terenach, na których nie działa władza państwowa.