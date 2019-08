Nowe sankcje USA na Rosję. Moskwa: decyzja godna pożałowania

Do otrucia Siergieja Skripala i jego córki Julii doszło 4 marca 2018 roku (wideo archiwalne)

26. 03 | Polska podjęła decyzję o uznaniu za persona non grata czterech dyplomatów rosyjskich. To wyraz solidarności z Wielką Brytanią - poinformował w poniedziałek szef MSZ Jacek Czaputowicz.

"Termin ustalono na 3 kwietnia, do godziny 24.00"

26. 03 | Polska podjęła decyzję o uznaniu za persona non grata czterech dyplomatów rosyjskich. To wyraz solidarności z Wielką Brytanią - powiedział w poniedziałek szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Jacek Czaputowicz.

27.03 | Zdaniem Sikorskiego takie decyzje europejskich krajów wobec Moskwy "to jest dobry początek". - Wydalenie dyplomatów utrudnia działalność siatkom szpiegowskim - ocenił.

28.03 | Czaputowicz przyznał, że ta solidarność z Wielką Brytanią go ucieszyła. - Trzeba powiedzieć, że dążyliśmy do tego, żeby państwa zachodnie Unii Europejskiej, także Stany Zjednoczone, Kanada, państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego dały wyraźny sygnał Rosji, że nie ma akceptacji dla łamania prawa międzynarodowego i ingerencji w wewnętrzne sprawy innego państwa - mówił.

02.08.| 4 marca 2018 roku w brytyjskim Salisbury doszło do próby otrucia Siergieja Skripala - byłego pułkownika rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU i współpracownika wywiadu brytyjskiego. Ofiarą próby zamachu padła też jego córka Julia Skripal. Zdaniem władz w Londynie atak przeprowadzili oficerowie GRU działający za przyzwoleniem władz Rosji, czemu Moskwa zaprzecza.

Prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze nakładające nowe sankcje na Rosję - informuje w piątek "New York Times". Gazeta wyjaśnia, że jest to odpowiedź na rosnącą presję ze strony Kongresu, by dalej karać Moskwę za atak na Siergieja Skripala.