Spośród 193 państw członkowskich ONZ za rezolucją głosowało 128, dziewięć było przeciw, 35 wstrzymało się od głosu, a pozostałe 21 nie wzięło udziału w głosowaniu.

"Żadnej wdzięczności". Trump grozi wstrzymaniem pomocy dla Palestyńczyków Prezydent Donald... czytaj dalej » "Łatwo jest przyjaciołom być z tobą w dobrych chwilach, ale to ci przyjaciele, którzy są z tobą w trudnych czasach, nigdy nie będą zapomniani" - napisano na Twitterze misji USA przy ONZ po spotkaniu, które odbyło się w środę wieczorem w Nowym Jorku.

"Dziękujemy 64" - napisano w poście. Wraz z notką opublikowano kilka zdjęć z przyjęcia, które - jak podaje CNN - nazwano spotkaniem "Przyjaciół USA".

18 grudnia USA zablokowały w Radzie Bezpieczeństwa ONZ rezolucję mającą skłonić Stany Zjednoczone do wycofania się z uznania Jerozolimy za stolicę Izraela. Czternastu pozostałych członków RB głosowało za jej przyjęciem. W związku z blokadą wiele państw ONZ postanowiło poddać tę kwestię pod głosowanie w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, gdzie 21 grudnia zdecydowana większość państw odrzuciła deklarację Trumpa o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela.

