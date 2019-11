Biegiem po autostradzie. Ucieczka podejrzanego i niebezpieczny pościg

Video: tvn24

35 kilometrów policyjnego pościgu za Audi

02.10| Między Krosnem Odrzańskim a Zieloną Górą doszło do policyjnego wyścigu. Samochód, którym jechało trzech mężczyzn, nie zatrzymał się do kontroli. Po 35 kilometrach kilometrach pościgu, porzucili samochód i uciekli do lasu. W samochodzie policjanci odkryli przedmioty, które mogły posłużyć do dokonania przestępstwa.

