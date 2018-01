Według informacji podanych przed amerykańskie władze federalne, 26-letni Taylor M. Wilson był jednym z pasażerów pociągu, jadącego z Kalifornii do Illinois 22 października. Około godziny 14. czasu lokalnego mężczyzna wszedł na teren wzbroniony i zasiadł na miejscu konduktora, następnie uruchomił hamulce bezpieczeństwa. Pojazd przejeżdżał wówczas przez miasto Oxford w stanie Nebraska. Jak podaje agencja AP, w chwili zdarzenia w pociągu przebywało 175 pasażerów.

Według informacji podanych przez agenta specjalnego FBI, Monte Czaplewskiego, przy podejrzanym znaleziono załadowaną broń ręczną kalibru 38, kilka magazynków oraz nóż i młotek. Co więcej, miał przy sobie kartę członkostwa Narodowego Ruchu Socjalistów, jednego z najbardziej znanych ugrupowań neonazistowskich w Stanach Zjednoczonych. Jak pisze "Times" nie jest jednak jasne, czy rasistowska działalność mężczyzny miała bezpośredni związek z próbą ataku na pociąg.



Świadkowie zdarzenia mieli powiedzieć śledczym, że oskarżony zachowywał się dziwnie, był wybuchowy. "Jestem konduktorem, dzi***" - miał powiedzieć jednej z pasażerek.

Pracownicy pociągu zdołali zatrzymać Wilsona na miejscu, aż do przyjazdu policji.

W trakcie próby zamachu, pociągiem Amtrak podróżowało 175 pasażerów.

FBI: Suspect had a loaded .38-caliber handgun in his waistband, speed loader in his pocket and National Socialist Movement business card on him when arrested. His backpack had 3 more speed loaders, box of ammo, knife, tin snips, scissors, ventilation mask. https://t.co/lz4egNjaKCpic.twitter.com/KQOXRhzw7e

— Lincoln Journal Star (@JournalStarNews) 5 stycznia 2018