Kolejne sankcje USA wobec Wenezueli

Video: Fakty o Świecie TVN24 BiS

Maduro zapowiada manewry, opozycja masowe protesty

Walka o armię. Kto będzie miał za sobą wojskowych, będzie rządził Wenezuelą. Dlatego dotychczasowy prezydent Maduro w wojskowym mundurze paraduje wśród żołnierzy i wzywa ich do zachowania lojalności. Z kolei lider opozycji Juan Guaido wzywa do masowych strajków i protestów. Na to wszystko patrzą Wenezuelczycy. Również ci, którzy z kraju uciekli, a są ich trzy miliony. Mieszkają na całym świecie. Również w Polsce. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

