Waszyngton nałożył sankcje na "twarz reżimu". "Rzeczywiście prawda jest tak bolesna?"

Iran twierdzi, że rozbił siatkę CIA. Trump: to całkowity fałsz

23.07 | Iran twierdzi, że złapał amerykańskich szpiegów. Irańskie siły bezpieczeństwa zatrzymały 17 osób pod zarzutem szpiegostwa. Wszyscy to obywatele Iranu. Sekretarz Stanu USA Mike Pompeo zaprzeczył w poniedziałek oświadczeniu Iranu i wywiadzie dla telewizji Fox News stwierdził, że "irański reżim ma długą historię kłamstw". "Doniesienia, że Iran schwytał agentów CIA to całkowity fałsz. Zero prawdy. Tylko więcej kłamstw i propagandy (jak ich zestrzelony dron) ogłoszone przez religijny reżim, który sprawdza się źle i nie ma pojęcia co robić" - napisał na Twitterze prezydent USA Donald Trump.

