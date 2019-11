USA nakłada kolejne sankcje na Iran. Na czarnej liście syn najwyższego przywódcy





Stany Zjednoczone nałożyły kolejne sankcje na Iran. Restrykcjami objętych zostało dziewięć osób blisko powiązanych z najwyższym polityczno-duchowym przywódcą Iranu ajatollahem Alim Chameneim, w tym jeden z jego synów - Modżtaba. Decyzja zbiegła się z obchodzoną w Iranie 40. rocznicą szturmu Irańczyków na ambasadę USA w Teheranie.

Sankcje USA objęły także między innymi szefa irańskiego wymiaru sprawiedliwości Ebrahima Raisiego, szefa biura Chameneia - Mohammada Mohammadiego Golpajeganiego i osobę uważaną za "prawą rękę" ajatollaha - Wahida Haganiana. Restrykcje dotyczą także całego sztabu generalnego irańskich sił zbrojnych.

- Dzisiaj Departament Skarbu karze urzędników z otoczenia najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Chameneia, którzy wdrażają jego politykę destabilizacji - oświadczył sekretarz skarbu USA Steven Mnuchin.



Jak wyjaśnił, "osoby te są powiązane z szerokim zakresem agresywnych działań reżimu, w tym z bombardowaniami koszar amerykańskich marines w Bejrucie w 1983 roku, a także z torturami, pozasądowymi zabójstwami i represjami wobec ludności cywilnej".

Wystąpienie Musawiego może być sygnałem

Agencje zaznaczają, że Stany Zjednoczone ogłosiły kolejne sankcje w 40. rocznicę kryzysu związanego z wzięciem zakładników w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Teheranie, czego efektem było zerwanie przez USA stosunków dyplomatycznych z Iranem.

W poniedziałek przed budynkiem byłej placówki w Teheranie zebrał się tłum, który oglądał transmisje z obchodów w innych miastach, a demonstranci na wiecach skandowali "Śmierć Ameryce!".

- Dziś, dzięki Bogu, nasiona rewolucji rozwinęły się w wielkie drzewo dające owoce, a jego cień przykrył cały (Bliski Wschód) - powiedział dowódca irańskich sił zbrojnych generał Abdolrahim Musawi.



Musawi nazwał Stany Zjednoczone "skorpionem" i ostrzegł, że skończył się okres, w którym Ameryka może "wywierać naciski, nie ponosząc przy tym kosztów".



Zazwyczaj podczas takich obchodów nie występują przedstawiciele sił zbrojnych. Wystąpienie Musawiego może więc być sygnałem, że armia i władze religijne kraju tworzą wspólny front wobec sankcji, jakie na Iran nałożył prezydent USA - skomentowała agencja Associated Press.

W sobotę na murach dawnej amerykańskiej placówki, w związku ze zbliżającą się rocznicą, odsłonięto nowe antyamerykańskie murale. W budynku tym swoją siedzibę ma obecnie elitarna irańska formacja Strażników Rewolucji.

Źródło: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Na murach dawnej amerykańskiej placówki odsłonięto nowe antyamerykańskie murale

Teheran uruchomił nowe wirówki

W poniedziałek Iran poinformował o kolejnych ograniczeniach swoich zobowiązań z umowy nuklearnej z 2015 roku. Szef irańskiej agencji energii atomowej Ali Akbar Salehi ogłosił w państwowej telewizji, że uruchomiona została seria 30 zaawansowanych wirówek IR-6 do wzbogacania uranu.



Teheran ma do dyspozycji już 60 tego typu wirówek. Są one w stanie wzbogacać uran 10 razy szybciej niż jest to przewidziane w pakcie atomowym. Dzięki temu Teheran jest zdolny produkować 5 kilogramów wzbogaconego uranu dziennie, a możliwości te mogą się wkrótce zwiększyć, ponieważ trwają prace nad prototypem wirówki IR-9. Miałaby ona wzbogacać uran 50 razy szybciej niż wirówki IR-1, które Iran może wykorzystywać zgodnie z umową nuklearną.



Źródło: PAP/Reuters Wzbogacanie uranu

Stany Zjednoczone rezygnują z porozumienia nuklearnego

Po jednostronnym wycofaniu się USA w 2018 roku z porozumienia nuklearnego, zawartego przez sześć światowych mocarstw z Iranem, Stany Zjednoczone przywróciły surowe sankcje gospodarcze na Iran.

Administracja prezydenta Trumpa prowadzi wobec Iranu kampanię "maksymalnej presji", starając się zmusić ten kraj do zawarcia nowego porozumienia, które obejmowałoby również jego program rakietowy i działania w regionie.



Pozostali sygnatariusze umowy atomowej - Chiny, Rosja, Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Unia Europejska - niejednokrotnie potwierdzali chęć utrzymania porozumienia w mocy. Irański rząd deklaruje wprawdzie gotowość do rozmów, ale zapowiedział też, że jeśli nie otrzyma zezwolenia na eksport ropy, co 60 dni będzie ograniczał swoje zobowiązania wynikające z porozumienia.

Źródło: PAP/Reuters Irański program nuklearny