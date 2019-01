Koniec najdłuższego w historii USA shutdownu. Trump podpisał ustawę





Prezydent USA Donald Trump podpisał w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego ustawę budżetową, która pozwala na wznowienie na trzy tygodnie (do 15 lutego) działania rządu federalnego. Ta decyzja kończy rekordowo długi, trwający pięć tygodni shutdown.

Kongres USA przyjął jednomyślnie projekt ustawy w tej sprawie. Kilka godzin później dokument podpisał Donald Trump.

"Prezydent Trump zgodził się w piątek, aby wznowić tymczasowo działania rządu federalnego, nie dostając przy tym żadnych nowych pieniędzy na mur na granicy USA i Meksyku" - pisze "Washington Post".

Dziennik zauważa, że tym samym Trump "wycofał się z głównej obietnicy swojej prezydentury w obliczu intensywnej publicznej złości".

"WP" umieścił na swojej stronie internetowej licznik odmierzający czas trwania shutdownu. Zatrzymał się on na 34 dniach, 21 godzinach i 18 minutach.

Trumpa przekonało lotnisko

Jak zauważa CNN, presja, by zakończyć paraliż federalnego rządu wzrosła w piątek, gdy amerykańskie telewizje pokazały zdjęcia z nowojorskiego lotniska La Guardia. Federalna Agencja Lotnictwa wstrzymała tam czasowo loty, co doprowadziło do paraliżu całego portu.

Znaczne opóźnienie odnotowały także lotniska w Newark w New Jersey oraz w pensylwańskiej Filadelfii.

Prezydent nadal nalega

Porozumienie Trumpa z przywódcami Kongresu nie przewiduje pieniędzy na budowę muru na granicy USA z Meksykiem. Środków tych domagał się wcześniej prezydent.

W piątek podkreślił, że budowa ogrodzenia na południowej granicy USA musi być częścią ostatecznego planu bezpieczeństwa. Przekonywał, że mury nie są "średniowieczne" i nie powinny być uznawane za kontrowersyjne, gdyż ich celem będzie trzymanie narkotyków i przestępców z dala od USA.

Sprawa finansowania muru na południowej granicy została przesunięta do dalszych negocjacji. Według zapowiedzi prezydenta USA nad kwestią bezpieczeństwa na granicy z Meksykiem ma dyskutować dwupartyjna parlamentarna komisja.

Rekordowy paraliż rządu

Porozumienie za sukces swojej polityki uznała Partia Demokratyczna. "Najdłuższy shutdown w historii USA wreszcie się dziś zakończy. Prezydent zgodził się na nasze żądania otwarcia rządu i potem debaty o bezpieczeństwie na granicach. To dobra wiadomość dla 800 tysięcy pracowników federalnych i milionów Amerykanów, którzy są zależni od rządowych usług" - napisał na Twitterze lider demokratycznej mniejszości w Senacie Chuck Schumer.

Trwający od ponad miesiąca shutdown był spowodowany sporem między prezydentem a politykami Partii Demokratycznej w Kongresie w sprawie finansowania budowy muru na granicy USA z Meksykiem. Trump domaga się ten cel 5,7 mld dolarów. Demokraci nie chcą się na to zgodzić, uważając cały projekt za fanaberię opłacaną z pieniędzy podatników.